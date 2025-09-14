szeptember 14., vasárnap

Szélvédőn megjelenített kijelzők új generációját dolgozták ki a BME kutatói

Az intézmény kutatói a napokban beüzemelték egy radikálisan új elveken alapuló, széles látószögű, szélvédőn megjelenített kijelző (head-up display, HUD) szimulációs rendszerét.

MW
Szélvédőn megjelenített kijelzők új generációját dolgozták ki a BME kutatói

Forrás: BME

A projektre alapított tudáshasznosító (spinoff) vállalkozás iparági partnerek bevonásával várhatóan 2027-re készül el az újgenerációs kijelző gépjárműbe beépített prototípusával.

A legkülönfélébb vezetési információk megjelenítése a szélvédőn jelentősen növelheti a közlekedésbiztonságot, mivel a jármű vezetőjének egy pillanatra sem kell levennie a tekintetét az útról. Ezek az alkalmazások gyorsan elterjedhetnek a következő időszakban: míg a jelenleg értékesített személyautók mindössze 2 százalékában van, az előrejelzések szerint 5 éven belül már minden ötödik autóban működik majd ilyen kijelző, és a haszongépjárművek piacán is komoly érdeklődés mutatkozik.

Szélvédőn megjelenített kijelző
Forrás: BME

„A jelenleg használt head-up kijelzők hátránya, hogy különféle optikai hibákkal működnek és szűk látószögűek, így nem alkalmasak kiterjesztett valóság alkalmazására, mellynel a valós környezetbe virtuális elemek, például irányjelző nyilak, fontos objektumok körvonalai, figyelmeztető jelek és színek is vetíthetők” – magyarázza Koppa Pál, a BME Atomfizika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. „Ezért tűztük ki célul egy olyan innovatív, prémium felhasználói élményt is biztosító, újgenerációs HUD-technológia kifejlesztését, amely radikálisan újszerű elveken alapul, széles látószöge pedig lehetővé teszi a kiterjesztett valóság korábban elképzelhetetlen szintű alkalmazását.”

A magyar kutatók által az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium programjának keretében kifejlesztett technológia megszünteti a szélvédő két határterületén fellépő szellemképet és hatékonyan kiszűri a környezeti fények visszaverődését, és két további fontos újdonságot is ígér. Szemkövető rendszere révén képes lesz arra, hogy a kiterjesztett valóságot pontosan a járművezető nézőpontjához igazítsa, amellett nem csupán a gépjármű szenzorai által szolgáltatott, hanem külső rendszerek által nyújtott adatokat is képes lesz megjeleníteni – ilyen lehet például a Magyar Közút és a BME Gépjárműtechnológia Tanszék által az M1-M7 közös szakaszán kialakított okosautópálya digitálisiker-modellje, amely a mindenkori valós forgalmi helyzet teljes körű, valós idejű leképezése.

A cél a vezetés segítése mellett a sokat emlegetett felhasználói élmény fokozása.

„A fejlesztés már az önvezető autók korszakára is készül, amikor a szélvédő elsődlegesen szórakoztató funkciót fog betölteni. Ám addig is alkalmas lehet arra, hogy miközben a vezető számára csak a vezetéstámogató információk jelennek meg a felületen, az utas például filmet nézhet rajta” – tette hozzá Koppa Pál.

A rendszer ráadásul fajlagosan olcsóbb a már létezőknél, így az új megoldás máris felkeltette az iparági szereplők érdeklődését.

A beépíthető prototípus várhatóan két éven belül elkészülhet.

