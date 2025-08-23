augusztus 23., szombat

Nagy felfedezés

5 órája

Az Uránusz körül keringő új holdat találtak a csillagászok

Naprendszerünk hetedik bolygója körül keringő új holdat találtak a csillagászok a James-Webb-űrteleszkóp segítségével - közölte a NASA amerikai űrkutatási hivatal. Az egyelőre S/2025 U1 jelű égitesttel 29-re emelkedett az Uránusz holdjainak száma.

MW
Az Uránusz új holdjána átmérőjét a Maryame El Moutamid vezette szakértői csapat az nagyjából tíz kilométerre becsüli (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Fotó: M.Aurelius

Az Uránusz körül keringő hold tíz, egyenként 40 perces hosszú expozíciós sorozatban vált láthatóvá a Webb-teleszkóp infravörös kamerájával (NIRCam). Az így nyert adatokat egy kutatócsoport értékelte ki a Southwest Research Institute (SwRI) intézetben, az amerikai Colorado államban. 

View,Of,Planet,Uranus,From,Space.,Space,,Nebula,And,Planet, uRÁNUSZ
Az Uránusz új holdja apró méretű, de nagy felfedezés a csillagászok szerint (illusztráció)
Forrás:  Shutterstock

A Maryame El Moutamid vezette szakértői csapat az égitest átmérőjét nagyjából tíz kilométerre becsüli. 

Ez egy kis hold, de jelentős felfedezés – még a Voyager 2 sem látta meg, amikor közel 40 évvel ezelőtt elrepült mellette

– ismertette El Moutamid.

Az S/2025 U1 kisebb és alacsonyabb a fényvisszaverő képessége az eddig ismert Uránusz-holdaknál, s feltételezhetően ezért maradhatott észrevétlen az 1977-ben indított Voyager 2 űrszonda és más teleszkópok előtt.

Az 51 ezer kilométer átmérőjű Uránusz a naprendszer harmadik legnagyobb bolygója. Újonnan felfedezett holdja csaknem teljesen kör alakú pályán kering körülötte, nagyjából 56 ezer kilométerre az óriásbolygó központjától az Ophelia és a Bianca holdak pályái között.

Egyetlen más bolygónak sincs annyi kis holdja, mint az Uránusznak, a gyűrűkkel való kölcsönhatásuk pedig ezek kaotikus eredetére utal

– mondta Matthew Tiscareno, a kutatócsapat egy további tagja.

Az Uránusz holdjait William Shakespeare és Alexander Pope angol költők műveinek szereplői után nevezeték el.

 S/2025 U1 hivatalos nevéről a Nemzetközi Csillagászati Unió fog majd a későbbiekben dönteni.
 

