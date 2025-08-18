Szűkebb medrű lett és mélyebben folyik ma a Tisza, mint az Osztrák-Magyar Monarchia idején

A 19. század közepén elinduló tiszai folyószabályozások máig érezhető hatást gyakorolnak második legnagyobb folyónkra. A HUN-REN-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoport közreműködésével egy új magyar kutatás most először hosszabb szakaszon és nagy időléptékben részletes adatelemzéssel vizsgálta meg, hogyan formálta át a Tisza hordalékháztartását az emberi beavatkozás.

A 19. század közepén elinduló folyószabályozások máig érezhető hatást gyakorolnak a Tisza mederváltozásaira, a hordalékháztartására és a vízgazdálkodás lehetőségeire. A kutatócsoport célja nem csupán a múlt és annak megértése volt, hogy a folyó hogyan reagált az őt ért mérnöki beavatkozásokra, hanem az is, hogy megbízható alapokkal rendelkezzenek az érintettek a fenntartható folyógazdálkodáshoz a jövőben.

A kutatáshoz 1838 és 2017 között készült térképeket, a meder keresztmetszeti felméréseit és vízépítési dokumentumokat elemeztek a kutatók. A mederváltozások vizsgálatát a Tisza magyarországi középső és alsó, mintegy 243 kilométeres (Kisköre és a szerb-magyar határ közötti) szakaszán végezték. A vizsgálatok során három jelentősebb mesterséges beavatkozást definiáltak: 1846-1890 között végrehajtott kanyarulatátvágások, amelyek hatására a folyó hossza csaknem 40%-kal (!) csökkent; 1930–1960 között megépített partvédőművek létesítése a folyószakasz 44%-án, valamint az 1970-es években épített és üzembe helyezett vízlépcsők (Kiskörei Vízlépcső és Törökbecsei Duzzasztó).

Török Gergely, a HUN-REN-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa elmondta, az eredmények alapján megállapítható, a Tisza a beavatkozások hatására egyre mélyebbre ásta magát (azaz bevágódott): átlagosan 1,2 m-rel alacsonyabban helyezkedik el a meder legmélyebb pontjait összekötő vonal, mint 1890-ben.

A mederszélessége is jelentős változáson ment keresztül: a 20. században a kezdeti átlagos 203 méteres szélesség mára 126 méterre csökkent, ami 38 %-os szűkülést jelent.

A mélység és a meder oldalirányú elmozdulásának kombinációjával megállapították, mennyi anyagot mozgatott meg a Tisza az egyes felmérések között, azaz az úgynevezett hordalékmérleg alakulását lehetett becsülni. Ez arra utal, hogy az adott kanyarulat vagy hosszabb szakasz inkább hordalékforrásként vagy hordalékcsapdaként viselkedett. Az egyik legfontosabb megállapítás: a Tisza ma már jellemzően nettó hordalékforrásként működik, vagyis a mederből több üledék távozik, mint amennyi érkezik.