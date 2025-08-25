1 órája
Megint kudarcba fulladt a Starship tesztrepülése
Ezúttal a földi rendszerekkel kapcsolatos probléma miatt elhalasztották a SpaceX Starship űrhajójának vasárnapra tervezett tízedik tesztrepülését.
A SpaceX Starship űrhajójának Super Heavy hordozórakétáját szállítják kilövőállásra
Forrás: MTI/AP/SpaceX
A New York-i Szabadság-szobornál is magasabb Starship űrhajó, amely a 70,7 méter magas Super Heavy hordozórakétából, és az 52 méter magas Starship űrrakétából áll, helyi idő szerint este fél nyolckor már a SpaceX Starbase rakétabázisának indítóállványán állt, és üzemanyaggal töltötték fel, de 30 perccel a tervezett indítás előtt az űrvállalat az X közösségi platformon bejelentette, hogy megszakítják az kilövést a földi rendszerekkel kapcsolatban felmerült probléma miatt.
Mi történt? Az űrhajóval volt a probléma, a Toronnyal, vagy a földön? Mikor lesz a következő űrhajó indítása? – kérdezik az X-en.
Egyúttal Musk is lemondta azt a tájékoztatót, amelyet az indítás előttre időzítettek.
A tizedik tesztrepülés során a Starship felső fokozata levált volna a hordozórakétáról, amely visszatért volna a kilövőállomásra. A Starship hajtóműveit beindítva a Föld körül keringve állított volna pályára újabb Starlink-műholdakat, majd visszatérésekor a Starship hővédő burkolatát is tesztelték volna.
Minden eddiginél pontosabban mérhetjük testünk valós korátAz izzadságunk mondja meg igazi korunkat.
Idén már többször is kudarcba fulladt a Starship egy-egy tesztrepülése. Legutóbb júniusban az indítás előtt történt robbanás a texasi bázison, amelyről annyit közölt a vállalt, hogy „jelentős anomália lépett fel a tizedik próbarepülésére készülő Starshipnél, miközben tesztelési indítóállásban volt”.
Musk a Mars-misszió programjához fejleszti a Starship űrhajót. A NASA pedig abban bízik, hogy a rakéta segítségével már 2027-ben végrehajthatja az Apolló-program óta első legénységgel történő holdraszállását.
Az űrhajót először 2023 áprilisában tesztelték, de akkor néhány perc után felrobbant. Későbbi tesztek során a felső fokozat elérte az űrt, és irányított landolást hajtott végre az Indiai-óceánon. A közelmúltban végzett tesztrepülések eredménye azonban elmaradt a várakozásoktól.
Digitália
- Hallássegítő okosszemüveg érkezhet jövőre – kémkedéstől félnek a kritikusok
- A Google elhomályosítja a meztelenséget az üzenetekben: így kapcsolható be (vagy ki)
- Szűkebb medrű lett és mélyebben folyik ma a Tisza, mint az Osztrák–Magyar Monarchia idején
- Tíz évnyi fogamzásgátlás harmadára csökkentheti a méhtestrák kialakulásának kockázatát
- Extrém magas hőmérséklet várható szeptemberben is