A kudarcok után a SpaceX rakétája végül felszállt

A SpaceX rakétája végül felszállt: a 123 méter magas, rozsdamentes acélból készült behemót a cég dél-texasi Starbase bázisáról emelkedett magasba, a mérnöki csapatok hangos éljenzése közepette, mint látható az alábbi élő közvetítésen.

A küldetés célja több száz fejlesztés mellett elsősorban a hajó új hőpajzsainak és műholdtelepítési képességeinek tesztelése volt. A rakéta a tervek szerint levált a gyorsítórakétáról.

Röviddel az űrbe jutás után a Starship műholdtelepítő rendszere először bocsátott ki Starlink műholdszimulátorokat. A rakéta sikeresen leszállt az Indiai-óceánban, miután a légkörbe való visszatérése során rendkívül magas hőséget kellett elviselnie – ez a teszt egyik kulcsfontosságú szakasza volt, ami a korábbi repülések során súlyosan megviselte a rakétát.