A Google elhomályosítja a meztelenséget az üzenetekben: így kapcsolható be (vagy ki)

Már hónapok óta szembesülhet néhány Android-felhasználó azzal, hogy elmosódott képeket lát az eszközein a Google Messages használata közben. Ez az úgynevezett Érzékeny Tartalomra Figyelmeztető Rendszer része, amely elrejti a meztelenséget tartalmazó képeket. A funkció május óta diszkréten működik az Android-eszközökön.

Ha a funkció be van kapcsolva, a telefon képes felismerni és elmosni a meztelenséget. Sőt, figyelmeztetést is küld, ha a felhasználó ruhátlan felvételt fogad, küld vagy továbbít.

A meztelen képek észlelése és elmosása minden esetben a telefonunkon zajlik, hangsúlyozza a Google. A vállalat azt állítja, nincs hozzáférése a képi tartalmakhoz, nem fogja tudni, hogy valóban észleltek-e meztelenséget, és nem küld azonosítható adatokat a szervereire.

A szoftver persze „nem tökéletes”, „előfordulhat, hogy időnként olyan képeket is észlel, amelyek nem tartalmaznak meztelenséget, vagy ellenkezőleg, nem észleli a meztelenséget ábrázoló képeket”. Megtörténhet, hogy a szoftver nem tud különbséget tenni az öncélú meztelenség és művészi meztelenség, vagy akár a mémek között, s időként letilt múzeumokban bemutatott műalkotásokat is.

A funkció alapértelmezés szerint nincs bekapcsolva felnőtteknek, és letiltható 13–17 éves tinédzserek számára a Google-fiók beállításaiban. Felügyelt fiókok esetén nem lehet letiltani a működését, de a szülők módosíthatják a beállításokat a Google Family Link alkalmazásban.

A szűrés engedélyezése vagy letiltása

Aki figyelmeztetéseket szeretne kapni a meztelen fotókról, vagy ellenkezőleg, tiltani akarja ezt a védelmet, a ki-bekapcsolót így találja meg:

- Nyissa meg mobilján a Google Messagest, majd a jobb felső sarokban koppintson a profilképére, vagy, ha nem töltött fel profilképet, akkor a neve betüjelére.

- Görgessen a „Messages-beállítások” menüponthoz, azon koppintva keresse meg a számtalan opció között a „Védelem és biztonság” lehetőséget.

- A „Védelem és biztonság” lehetőség alatt régebben csak a Spammal szembeni védelem választókapcsolója volt, s most itt található a „Kényes tartalomra vonatkozó figyelmeztetések kezelése”. Ez nem kapcsoló, hanem átirányítás a Google-fiók beállításaihoz.