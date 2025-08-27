21 perce
Szaúdi mesterséges intelligencia cég halal chatbotot indított
Előbb Szaúd-Arábia, utána pedig az egész világ a cél.
A mesterséges intelligenciával működő chatbotok szívesen hangsúlyozzák nyelvi képességeiket. Pedig valójában alapértelmezés szerint továbbra is angolul működnek, mind a funkciók, mind a betanított információk tekintetében – még ha sebtében le is fordítják oda-vissza (például magyarra) a szöveget, ha anyanyelvünkön társalognak. A Humain nevet viselő szaúd-arábiai mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat most chatbotot indított arab nyelven, iszlám értékekkel.
A Bloomberg szerint a Humain Chat az Allam nagy nyelvi modellen fut, a gyártó állítása szerint „a valaha összeállított egyik legnagyobb arab adathalmazon” képezték ki, és ez a „világ legfejlettebb arab nyelvű mesterséges intelligencia modellje”.
Mi az a halal chatbot?
Röviden: ezt a mesterséges intelligenciát muszlim és arab felhasználók számára fejlesztették, az iszlám és az arab kultúra értékeinek alapján.
A halal (حلال) szó az arab jogban és az iszlám kultúrában a megengedett, tiszta vagy törvényes dolgokra utal. Ez átfogó fogalom, nem csupán az ételekre és italokra vonatkozik, hanem a cselekedetekre, viselkedésre, és mindenféle emberi tevékenységre. A halal ellentéte a haram (حرام), ami a tiltott vagy törvénytelen dolgokat jelenti.
A halal chatbot tartalma, válasza és működése nem mondhat ellent az iszlám tanításoknak, vagyis kerüli a vallási szempontból tiltott (haram) témákat, mint például a vallásgyalázást, az erőszak dicsőítését vagy a pornográfiát. Válaszaiban és a nyelvezetében figyelembe veszi az arab kulturális sajátosságokat és hagyományokat. Megfelel a vallási szabályoknak, működése során betartják az iszlám törvények (saría) előírásait.
500 millió embert céloz
A chatbot először csak Szaúd-Arábiában érhető el, jelenleg kétnyelvű beszélgetéseket támogat arabul és angolul, beleértve az egyiptomi és a libanoni dialektusokat is. A következő lépésben az appot az egész Közel-Keleten, majd globálissá elérhetővé teszik, hogy kiszolgálja a világ közel 500 millió arabul beszélő emberét.
A Humain Chat betartja a szaúdi kormány cenzúra előírásait, a halal szerint korlátozza a felhasználók számára elérhető információkat, keretek közé szorítja a lakosság számára elérhető tartalmakat.
Igaz, hogy a mobil tele van baktériumokkal? Hogyan tisztítsuk károsodás nélkül?Mosunk, fertőtlenítünk. De mi a helyzet a telefonjainkkal?
Ez a megközelítés eltér a nyugati, univerzálisabb mesterséges intelligencia modellektől, mint a ChatGPT, amelyek nem feltétlenül veszik figyelembe a helyi kulturális és vallási normákat. Persze az amerikai MI-eszközök sem pártatlanok. Az OpenAI kifejezetten kijelenti, hogy a ChatGPT „elfogult a nyugati nézetek felé”, „nem mentes az előítéletektől és a sztereotípiáktól”, „a modell a nyugati nézetek felé torzít, és angol nyelven teljesít a legjobban. A káros tartalmak megelőzésére irányuló egyes lépéseket csak angol nyelven tesztelték.”
Az MI „gondolkodásának” elengedése másfelől azonban gyakorta az elszabadulását jelenti. Például mikor legutóbb megpróbálták „valós időben finomhangolni” az xAI fejlesztésében készült Grokot, a chatbot hamarosan MechaHitlerként kezdte emlegetni magát, a Führert dicsőítette és antiszemita megjegyzéseket tett.
A nyugati államok és az amerikai adminisztráció is terveket vázol a fejlesztő vállalatoknak, hogy miként szabályozzák a nagy nyelvi modelleket. Amerikában igénylik a „radikális klímadogmák elutasítását”, az olyan „ideológiai elfogultságoktól” való mentességet, mint a „sokszínűség, az egyenlőség és a befogadás”. A nagy technológiai cégek pedig láthatóan szívesen eleget tesznek a kívánságoknak és gyakorlatilag ingyen adják át chatbotjaikat: az OpenAI és az Anthropic évi 1-1 dollárért, a Google pedig 47 centért szolgáltat az államnak.
