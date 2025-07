Ha léteznek idegen lények, már tudnak rólunk

Forrás: Wikimedia Commons

Ha bármelyik földönkívüli meg is kapta ezt, nem válaszolt rá. Ez nem szegte kedvét a tudósoknak, hogy megpróbálják megtalálni őket. A Search for Extraterrestrial Intelligence, azaz a Földönkívüli intelligencia kutatásán (SETI) dolgozók a világűrt pásztázva olyan elektromágneses jelek után kutatnak, amelyeket nem lehet természeti jelenségekkel megmagyarázni. Mások az Arecibo üzenethez hasonlóan szándékosan jeleket vagy üzeneteket küldenek az űrbe. Ezeket az erőfeszítéseket METI-nek (Messaging to Extraterrestrial Intelligence, Üzenetküldés a földönkívüli intelligencia számára) vagy CETI-nek (Communication with Extraterrestrial Intelligence, Kommunikáció a földönkívüli intelligenciával) nevezik.