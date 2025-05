Minőségi képeket és videókat készíthetünk kertünk méheiről és lepkéiről

A Petal gépi tanulást használ a beporzók különböző fajainak azonosítására, így pontosan tudni fogjuk, kinek segítünk az élőhellyel. A mesterséges intelligencia a Wonder Blocks élőhelyen rögzített videókhoz hozzáadja a madarak tevékenységének narrációját – a kertünkben élő madarak és rovarok felvételeit úgy játszhatjuk le, mint a saját természetfilmünket.

Az MI által vezérelt kamera képes érzékelni a viselkedési mintákat és a környezet változásait – legyen szó fészekrakásról, növények stresszéről vagy valami másról, és figyelmeztet a megfigyelhető eseményekre.

Az élőhely alapvető része, a Habitat önmagában 149 dollárba kerül. A Wonder Blocks készlet, amely tartalmazza a Petal kamerát és a megfigyelőoszlopot, 299 dollár. A Wonder Blocks Hero tartalmazza az alap élőhelyet, két Petal kamerát és a három kiegészítőt pillangókhoz és kolibrikhez: ez 499 dollárért érhető el. Az önálló, 129 dolláros Petal kamera külön is megvásárolható.

A Wonder Blocks és a Petal szállítása 2026 közepén kezdődik.