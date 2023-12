A Kiss amerikai hardrock-együttest ötven éve, 1973-ban alapították New Yorkban. Bár jellegzetes arcfestésük és a fellépőruhájuk sok évtizede változatlan, jobbnak látják, ha mostantól inkább „halhatatlan”, digitális avatarokként koncerteznek.

Búcsúfellépésükön a banda kortalan digitális avatarokat mutatott be, amelyek a továbbiakban a zenekart helyettesítik.

Minden idők egyik legnagyobb rock bandája nagyon-nagyon hosszú turnén volt, és múlt pénteken adta utolsó előadását New Yorkban, a Madison Square Gardenben.

A show végén, miután eljátszották utolsó dalukat (Rock and Roll All Nite), a zenekar tagjai eltűntek a tűz- és füstesőben. Mikor a füst elhalványult, a fények kialudtak, és a színpad mögötti képernyőn egy kamera fantasztikus bolygó kísérteties tavára közelített, négy ismerős figura sziluettje felé. Ők a Kiss digitális avatárjai, végső alakjukban, amitől nem fosztja meg már őket az öregedés.

És Paul Stanley felkiáltott: „Kiss army, your love — your power — has made us immortal. The new Kiss era starts now. Oh yeah!”, azaz, szó szerinti fordításban:

Kiss sereg, szereteted – hatalmad – halhatatlanná tett minket. Most kezdődik az új Kiss-korszak. Ó igen!

Íme, a videórészlet a bejelentésről:

És jöttek az áttetsző képernyők, amelyekre a bandáról készült felvételeket vetítették, ami határozottan futurisztikus Blade Runner hangulatot kölcsönzött a shownak.

Immáron az avatárok adtak elő egy dalt, és a közönség elé került a négy digitális sztár képe az „A NEW ERA BEGINS” (Új korszak kezdődik) felirattal.

Rengeteg pénzt keresett a Kiss. Miért ne tarthatnák nyitva időtlen időkig ezt a pénzcsapot?

Miről szól az új korszak?

Az „új korszak” természetesen a zenélésről – és az avatarokkal való pénzkeresésről szól. A produkció mögött álló cég, a Pophouse Entertainment már több mint egy éve megalkotta ezt megoldást az ABBA zenekar megfiatalított, digitális változataival: az ABBA Voyage show hibátlanul működik.

És vajon az emberek tényleg szeretnek „élő” műsort nézni élő fellépők nélkül? Minden jel szerint igen! A Bloomberg arról számolt be, hogy az ABBA avatarműsorok hetente 2 millió dollár bevételt hoznak. A szupercsoport hetente hétszer lép fel teltházas közönség előtt – úgy, hogy a zenekar négy tagja közül senki sincs a színpadon.

A közönség Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson és Anni-Frid Lyngstad háromdimenziós avatarjait nézi, akik kábé huszonnyolc évesnek néznek ki, és olyan slágereket adnak elő, mint a Chiquitita és a Fernando.

A Variety a múlt héten azt írta, hogy Taylor Swift az „Eras Tour” koncertvideójával (videó!) 250 millió dollárt kaszált. Swift a jegyeladások mintegy 57%-át viszi haza.