A humanoid az Optimus II nevet kapta, és képes tojást főzni, jógázni és parancsra táncolni – számolt be a Sun brit bulvárlap.

A Tesla új robotja hatalmas változásokon ment keresztül, mióta az első modellt 16 hónappal ezelőtt bemutatták a nyilvánosságnak.

Optimus II most már 30-szor gyorsabban tud dolgozni, mint bármelyik korábbi robot – írja a Mandiner.

Musk és a Tesla egy videóban mutatta be az új robotot a közösségi médiában. A felvétel az Optimus robot első változata óta eltelt időszak fejlődését mutatja be, mielőtt demonstrálná új kezeit és azt, hogy olyan kényes feladatokat is képes elvégezni, mint a tojásfőzés.