Még több megapixel, kreativitás és éjjellátás

Ami a kamerákat illeti, a szokás szerint háromféle változatban megjelenő, s a címben magyartalankodva ragozott mobilok – az S23, S23+ és az S23+ Ultra – közül természetesen a Galaxy S23 Ultra hozza a legmodernebb kamerarendszert, szinte minden fényviszonyhoz igazodik, és elképesztően részletgazdag képeket készít.

Forrás: Samsung

A Nightography, éjszakai felvételek továbbfejlesztett funkciói optimalizálják a fotókat és a videókat akár a legkülönbözőbb környezeti körülmények között is. A felhasználók most még inkább valósághűen örökíthetik meg a felejthetetlen pillanatokat, legyen szó akár egy koncert során felvett videóról, egy házibuliban készült szelfiről, vagy egy baráti vacsorán lőtt csoportképről. A kedvezőtlen fényviszonyok között készített képek minőségét rendszerint lerontják a vizuális zajok, ám ezeket mostantól az új, MI alapú képjelfeldolgozó algoritmus segíthet korrigálni, amelynek óriási szerepe van a tárgyak részleteinek, valamint a színtónusok feljavításában is.

A termékcsalád történetében elsőként a Galaxy S23 Ultra jelenik meg 200 megapixeles adaptív pixelérzékelővel a gyári adatok szerint. A szenzor pixel-binning technológiát használ, amelynek köszönhetően több szinten képes nagyfelbontású képek akár egyidejű feldolgozására. Fejlesztésre került sor a szelfikamerák esetében is, mivel azok egyre fontosabb kommunikációs funkciót töltenek be a mindennapokban. A Galaxy S23 széria gyors autofókusszal és a vállalat első Galaxy Super HDR szelfikamerájával rendelkezik, ami a 30 képkocka/másodpercet a duplájára, 60 képkocka/másodpercre növeli, ezzel pedig érezhetően jobb előlapi képek és videók elkészítése válik most lehetségessé.

A készülékekkel a felhasználók digitális tükörreflexes fényképezőgép (DSLR) stílusú képeket készíthetnek és szerkeszthetnek RAW és JPEG formátumban a kizárólag Samsung Galaxy készülékeken elérhető Expert RAW alkalmazással. A képkészítés szerelmesei egyaránt kísérletezhetnek a többszörös expozícióval, de az Asztrofotó beállítással akár a Tejútrendszert is megörökíthetik.

Forrás: Samsung

A Galaxy S23 sorozat készülékeire letölthető Expert RAW funkciókat pedig a Samsung saját Kamera alkalmazásán belül is elérhetik. Emellett a Galaxy Watch5 sorozat Kamera távvezérlés funkciójával a felhasználók már közvetlenül a csuklójukról készíthetnek lenyűgöző képeket.

További kameraújdonságok röviden

Galaxy S23 Ultra megduplázott optikai képstabilizátorával (OIS) – bármilyen irányban – élesek maradnak a képek akár kedvezőtlen, alacsony fényviszonyok mellett vagy olyan helyzetekben, amikor elmosódhat a kép.

A készülékre rögzített videók szinte filmipari minőségben forgathatók, mivel a javított 8K minőségű felvételek 30 képkocka/másodperc sebességgel, szélesebb látószögben láthatók.