Az utóbbi hónapokban egyre népszerűbbek a mesterséges intelligencia bevetésével készült képek, „festmények”, sőt, legújabban a videók is. Miközben viták dúlnak akörül, hogy egyáltalán, kinek az alkotása az a kép, amit egy gép pusztán szöveges utasítások alapján készített – a mesterséges intelligencia fejlesztőjéé, a gépé, a szöveget bediktáló felhasználóé? – Kris Kashtanova nemrég szerzői jogot kapott az Egyesült Államokban a Zarya of the Dawn című 18 oldalas könyvére.

Regisztrációért, azaz az e-mail címünkért cserébe innen ingyen letölthető pdf-ben a rövid könyv, amelyben kizárólag az egyik legnépszerűbb mesterséges intelligencia program, a Midjourney segítségével generált képek láthatók.

Kashtanova nem rajzolt egyetlen vonalat sem, csak technikai paraméterek megadásával utasította a gépet a rajzolásra.

„Nem titkolom, hogyan készült a könyv, a Midjourney-t a szerzőtársként rögtön a címlapon tüntetem fel” – magyarázza Kashtanova az Instagram oldalán közzétett posztjában.

„Mi birtokoljuk a szerzői jogokat akkor is, mikor mesterséges intelligencia segítségével készítünk valamit.” – fogalmaz.

Mint az ARS Technica rámutatott, bár a művészek a hatvanas évek óta regisztráltak generatív technológiával készült műveket, a szerzői jogokat még mindig inkább egy algoritmushoz kötik. A Gizmodo megvizsgálta a vonatkozó szerzői jogi kérdéseket, és arra jutott, hogy azok nem számolnak a mesterséges intelligencia szerepével az alkotói folyamatban.

Kashtanova maga „AI-assisted”-nek nevezte a képregényt.

Egy másik Instagram-bejegyzésében elmondta, hogy a Zarya mögött álló történet 2021 szeptemberétől, a képregényben szereplő nagymamájuk, Raya halála után alakult ki a fejében. Ez egybeesett Kashtanova kreatív kísérleteivel önarcképeivel és a Cinema4D, valamint a Photoshop kreatív használatával.

„Ezekbe a világokba menekültem. Kevésbé a látványról, inkább az írásról szólnak” – mondta a művésznő.

A 18 oldalas Zarya of the Dawn csak kis része egy nagyobb mesének – tette hozzá. Amióta szerzői jogot kapott, lehetősége van pénzt keresni a művével, de a képregény jelenleg ingyenesen letölthető az AI Comic Books weboldaláról.