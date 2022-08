A Green Fox Academy dinamikusan növekszik és mára erős nemzetközi vállalattá vált. Másfél év alatt felépítette a szlovák IT képzési piac legerősebb márkáját, az online oktatás átütő sikerére alapozva pedig idén nyáron megnyitotta második külföldi központját, Pozsonyban.

A Magyarországról indult bootcamp látványos eredményeket ér el:

Csehországban és Szlovákiában is piacvezető az állásgaranciás rövid ciklusú IT képzések terén, a felvett és a munkaerőpiacon elhelyezett hallgatók száma alapján. A cég eközben elindította eddigi legnagyobb létszámú, nemzetközi képzését és erősíti regionális szintű vállalati partnerségeit.

„Csehországban 2018 óta minden évben közel száz százalékkal növeltük a hallgatóink számát. A tavalyi év volt a mérföldkő, amikor piacvezetők lettünk Csehországban és beléptünk Szlovákiába azzal, hogy elérhetővé tettük online szoftverfejlesztő képzésünket szlovák hallgatók számára is. Kiemelkedő eredménnyel zártuk 2021-et, a két országban összesen 250 millió forintos árbevételt értünk el. Az idén komoly növekedésre számítunk, várhatóan ismét megduplázzuk a hallgatói létszámot mindkét országban és bevezetjük a Magyarországon már sikeres corporate bootcamp képzési modellt” – mondta Bárdos Kristóf, a Green Fox Academy társalapítója és ügyvezetője.

A gazdaság gyors digitalizációja globális trend, ezzel párhuzamosan az IT munkaerőpiac is nemzetközivé vált, a nagyobb fejlesztéseken már jellemzően nemzetközi projektcsapatok dolgoznak, távmunkában. A szoftverfejlesztői tudás mellett felértékelődött a stabil angol nyelvismeret, illetve például az erős együttműködési és kommunikációs készség. A Green Fox Academy a magyar, cseh és szlovák munkaerőpiacot regionálisan, egységként kezeli, hallgatói és vállalati partnerei számára egyaránt országhatárokon átnyúló lehetőségeket biztosít.

Regionális jelenlétének erősítésével párhuzamosan ezért a Green Fox nemzetközi szintre lépett az oktatás és a karrierváltók támogatása terén is. A programozóiskola 2022 márciusában elindította első nemzetközi szoftverfejlesztő képzését és egyúttal kibővítette a választható szakirányok körét, így a Back-end, illetve Full-stack programozás mellett a rendkívül keresett platformspecifikus (Salesforce, ServiceNow) fejlesztés és Data engineer területre is folyamatosan képez szakembereket. Az első, angol nyelven, online tanuló évfolyam résztvevői már az augusztusi záróvizsgáikra készülnek.

„Az idei évtől nagy számban oktatunk együtt különböző országokban élő karrierváltókat. Az első nemzetközi évfolyamunk 174 hallgatóval a legnagyobb létszámú a Green Fox eddigi történetében. Őket 19 mentor segíti a programozás elsajátításában, a munkaszituációkra való felkészülésben, az agilis módszertan és a folyamatos önképzés technikáinak gyakorlásában. Mindezt az angol nyelv, az online csapatmunka és a személyes kompetenciák széles körű fejlesztésével egészítjük ki. A végzőseink így nemzetközi környezetben is megállják a helyüket” – tette hozzá Bárdos Kristóf.

A Green Fox Academy junior szoftverfejlesztő képzésére a 2015-ös alapítás óta Magyarországon 1247, 2018 óta Csehországban 396, 2021-től Szlovákiában pedig 106 fő iratkozott be. A jelentkezők 80 százaléka az online oktatási formát választja a 2021-22-es adatok szerint, bár van olyan képzés is, ami személyes jelenlétre épül. A bootcamp hallgatóinak több mint 90 százaléka sikerrel helyezkedett el IT területen, ma átlagosan 2 hónap telik el a képzés befejezése és az új munkahelyre való belépés között.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)