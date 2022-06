A TV piac fejlődik, és a képernyők mérete évről évre nő. A becslések szerint 2022-ben a 60 col feletti tévék 20%-os eladási részesedést fognak kitenni a teljes iparágban. Sőt, a soron következő labdarúgó VB alkalmával egyértelmű tendencia látható a nagyobb tévéképernyők (például 65 hüvelykes, 75 hüvelykes és nagyobb) irányába, különösen a nagyobb sportesemények előtti hetekben. Az ultranagy képernyők lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy otthoni környezetben élvezhessék az optimális játék-, stadion- vagy moziélményt.

A TCL innovációs és gyártási képességeinek köszönhetően a márka minden 2022-es C és P szériájába be tudott illeszteni egy 75 hüvelykes modellt. Továbbá, a TCL két 85 colos TV-t is piacra dob (C73 sorozat és P73 sorozat), valamint egy extra nagy, 98 hüvelykes modellt a C73 sorozatban.

A 2022-es XXL termékekkel a TCL a piac legnagyobb, megfizethető áron elérhető tévéit kínálja 4K HDR felbontással és keret nélküli kialakítással.

Ezek a készülékek Dolby Atmos technológiával rendelkeznek, hogy még magával ragadóbb hangélményt kínáljanak. Felismerik és kezelik a Dolby Vision és a HDR10+ szabványokat, hogy a legjobb film- és sorozatélményt adják, bármilyen streaming platformról is legyen szó.

Mivel az otthoni szórakozás a hangzásról is szól, a TCL jelentős lépést tesz ezen a területen is az innovatív soundbarok vadonatúj szériájával (amely 2022-ben kerül piacra).

A további részletek és még több nagy képernyőméretű modell a szeptemberi IFA 2022-n, az év végén esedékes labdarúgó VB előtt fog megjelenni.