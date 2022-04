A büntető törvénykönyv vonatkozó módosítását egy főleg a költségvetést érintő törvényjavaslat részeként fogadta el a parlament.



Eszerint a kanadai hatóságok felelősségre vonhatnak kanadai és külföldi űrhajósokat is, ha azok egy kanadai részvétellel folyó űrmisszió során olyan cselekményt vagy mulasztást követnek el a Hold felszínén, egy holdi űrállomáson vagy a Holdra repülve, amely a kanadai törvények szerint bűntettnek számít.



A kanadai büntetőjog már eddig is érvényes volt a Föld körül keringő Nemzetközi Űrállomáson (ISS). Hatályát most azért terjesztették ki a Holdra és környezetére, mert 2024-re kanadai részvétellel terveznek nemzetközi emberes Hold-missziót, 2026-tól pedig ugyancsak kanadai részvétellel keringene egy űrállomás a Hold körül.



A külföldi állampolgár által elkövetett bűncselekményt csak akkor üldöznék a kanadai hatóságok, ha az a legénység egy kanadai tagjának életét vagy biztonságát fenyegetné, vagy ha azt egy kanadai űreszközön követnék el.