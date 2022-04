A HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. pályázatán

a biciklik bruttó vételárának fele, de hajtási rendszertől függően legfeljebb 100 ezer, illetve 180 ezer forint támogatás nyerhető el. A korábbi pályázati konstrukcióhoz képest újdonság, hogy a pályázatok ezúttal nem szakaszosan, hanem folyamatosan nyújthatók be.



Az elektromos rásegítésű kerékpárok beszerzésére az elektromobilitas.humda.hu oldalon 2022. április 14-től 2023. április 14-ig, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet pályázni. A magyarországi lakóhellyel és magyar adóazonosító jellel rendelkezők legfeljebb egy pedálszenzoros vagy nyomatékszenzoros hajtási rendszerrel felszerelt pedelec kerékpár utófinanszírozott támogatására pályázhatnak.



A kereskedelmi forgalomban megvásárolható, elektromos segédmotorral felszerelt kerékpárok legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye 250 W vagy annál kisebb lehet. A kerékpár nem rendelkezhet gázkarral, az akkumulátor pedig nem tartalmazhat ólmot. Olyan új biciklikre kapható támogatás, amelyeknél a motor akkor kapcsol be, amikor a kerékpáros hajtja a pedálokat, és kikapcsol, ha elérné a 25 km/h sebességet. A kerékpár nem lehet nehezebb 30 kilogrammnál, a kerékméretnek legalább 26 hüvelyknek, összecsukható kerékpár esetén legalább 16 hüvelyknek kell lennie, a külső gumi maximális szélessége pedig 60 mm lehet.



A pedálszenzoros hajtási rendszerrel felszerelt elektromos rásegítésű kerékpároknál legfeljebb 100 000 forintig igénylehető támogatás, ami az eladási ár felénél nem lehet több. 600 000 forintnál drágább kerékpárokra nem jár támogatás. A nyomatékszenzoros hajtási rendszerrel felszerelt elektromos rásegítésű kerékpároknál legfeljebb 180 000 forintig igénylehető támogatás, ami az eladási ár felénél nem lehet több, itt az 1 200 000 forintnál drágább kerékpárokra nem jár támogatás. A pályázat beadásához nem szükséges munkáltatói igazolás, így jóval többen igényelhetnek támogatást, például kismamák, nyugdíjasok és egyetemisták is.



A közlekedés minden területén támogatják az elektromos átállást



– Az elmúlt években a pedeleceknek köszönhetően sokkal többen döntöttek a kerékpározás mellett, mint környezetkímélő közlekedési forma. Mivel az elektromos biciklik használatával átlagosan 5 kilométerről 15 kilométerre növelhető az a távolság, amelyet az emberek szívesen letekernek, így sokan már az elővárosokból is bringával érkeznek a munkahelyükre. Ezt a folyamatot a hazai kerékpárút-hálózat rohamos fejlesztése is támogatja. Ezért 2020-ban a régióban az elsők között hirdettünk elektromos rásegítésű kerékpárok vásárlásához támogatási programot, amelyet most folytatunk. Az előző időszakban több mint 6800 e-bike beszerzéséhez járultunk hozzá, a mostani programban pedig további 10 ezer új elektromos rásegítésű kerékpár vásárlását támogatjuk, amely tisztább városokat, egészségesebb embereket, élhetőbb országot fog eredményezni – emelte ki Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos.



– Az ország hosszú távú szén-dioxid-csökkentési céljainak elérése érdekében a közlekedés minden területén támogatjuk az elektromos átállást. A Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódó pályázat vissza nem térítendő támogatása az elektromos rásegítésű kerékpárok beszerzéséhez bárki számára előnyös lehet, ráadásul az első pedelec-pályázathoz képest növekedett az elnyerhető támogatás mértéke. Célunk, hogy a gépjármű használattal szemben alternatívát nyújtva javítsunk a városi térségek mobilitásán, a pedelec kerékpárok terjedése ehhez járul hozzá – tette hozzá Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára.



– A HUMDA Magyar Autó-motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. nemrég sikeresen elindult e-cargo-pályázatának első két szakaszában 84 pályázó összesen 70,7 millió forint értékben nyert támogatást elektromos rásegítésű teherszállító kerékpárok beszerzésére, most pedig újabb elektromos rásegítésű kerékpár-vásárlási pályázatot hirdetünk. A Pedelec-2020 konstrukcióhoz képest újdonság, hogy a pályázatok benyújtása ezúttal nem szakaszosan történik, hanem folyamatosan várjuk a pályázatokat. Bízunk benne, hogy sokan élnek a kínálkozó lehetőséggel, egyúttal komoly szemléletformáló hatást is várunk a pályázattól, hiszen így egyre több elektromos rásegítésű kerékpárt láthatunk majd országszerte, tovább népszerűsítve a közlekedés általános elektrifikációját és a multimobilitást – emelte ki Weingartner Balázs, a HUMDA elnök-vezérigazgatója.