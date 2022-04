A KOPÓ alkalmazás elsődleges funkciója, hogy a természetet járva segítsen beazonosítani a megtalált állatnyomokat. A lábnyomok beazonosítását egy mesterséges intelligencia (AI) alapú megoldás segíti, de a felhasználók egy hagyományos kérdéssor megválaszolásával manuálisan is be tudják azonosítani a lábnyomokat.

A KOPÓ applikáció a Magyarországon előforduló 30 leggyakoribb emlős lábnyomát képes felismerni. Kirándulás közben ritkán találkozunk vadon élő emlősökkel, kerülik az embert, amire minden okuk meg is van. A nyomaik viszont árulkodnak! Aki csak ismerkedni szeretne a hazai állatvilággal, az applikáció ebben is segítségére lesz.

Az alkalmazás már elérhető a Google Play és App Store webáruházakban, illetve érdemes felkeresni a kopoapp.hu weboldalt is.

Az applikáció teljesen ingyenes és a felhasználói közösségtől lesz egyre okosabb.

Minél többen használják és küldik be a talált nyomokat, annál okosabb lesz napról napra, vagyis annál nagyobb pontossággal lesz képes felismerni a talált nyomokat. Sőt, a beküldött nyomok térképen is megtekinthetők, így a nyomkeresők egymást is segíthetik. Az alkalmazás fejlesztői a jövőben jutalmazni is fogják a legügyesebb nyomkeresőket.

Az applikáció mögött a természetfilmjeiről ismert Filmdzsungel Kft. áll, mely több mint 50 alkotással ajándékozta meg a közönséget az utóbbi években. Az alkalmazás fejlesztése a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) finanszírozásában valósult meg és zárul le április 30-án.