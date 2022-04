A Red Dot a világ legrangosabb formatervezési versenyeinek egyike, ahol termék- és kommunikációs dizájnokat, illetve dizájnkoncepciókat értékelnek. A győztesek által használható Red Dot logót világszerte a leginkább elismert minőségi védjegyek között tartják számon. Az idén mintegy 7800 benevezett terméket bírált el a verseny szakmai zsűrije.



Best of the Best díjjal ismerték el az LG új Lifestyle-termékcsaládjába tartozó OLED tévét is, amely a tervek szerint az idén már kereskedelmi forgalomba kerül. A televízió innovatív és stílusos formaterve bármilyen enteriőrbe jól passzol, miközben a készülék maximális sokoldalúságot és kényelmes felhasználói lehetőségeket kínál.

A szintén a Red Dot verseny legjobbjainak járó díjjal kitüntetett LG DualUp Monitor Ergót úgy tervezték, hogy a még ergonomikusabb használat mellett kiváló, élményszerű megjelenítést garantáljon. A 16:18 képarányú, 2560 x 2880 pixeles felbontású képernyővel, elegáns, praktikus kialakítással és sokoldalú csatlakoztathatósággal felvértezett DualUp Monitor Ergo a rendkívül széles skálán állítható és helytakarékos, a legtöbb íróasztalhoz biztonságosan rögzíthető LG Ergo állvánnyal kiegészítve még magasabb szintre emeli a felhasználói kényelmet.

A többi díjazott LG termék között megtalálható a beépített kamerát, mikrofonokat és hangszórókat is felvonultató LG One: Quick Flex All-in-One kijelző, az LG UltraGear gaming laptop, valamint az OLED evo Gallery, illetve az OLED evo sorozatba tartozó televíziók. Közös jellemzőjük, hogy esztétikus és felhasználóközpontú dizájnjukért kaptak Red Dot díjat.

Borítóképünk illusztráció