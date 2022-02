Közös kihívásuk során egy izgalmas jövőtervezői munkafolyamatban

a diákok kidolgozhatják ötleteiket, amikkel a világ jobb lehet.A hazánkban tavaly első alkalommal meghirdetett kezdeményezés sikere után a két szervezet 2022-ben is elindítja a Megoldások a holnapért kihívást, amely a diákcsapatok mellett a tanároknak is lehetőséget kínál a szakmai fejlődésre és a kreatív közös munkára. A szervezők március 2-ig várják a csapatok jelentkezését itt, vagy itt egy-egy olyan kérdéssel vagy problémafelvetéssel, melyek megoldása a helyi közösség vagy akár a világ javát szolgálná.

A közös műhelymunka és fejlődési lehetőségek mellett a diákok, a tanárok és az iskolák összesen 4,5 millió forint értékben nyerhetnek Samsung készülékeket.

A Samsung nemzetközi sikereket is elért, Solve for Tomorrow programjára épülő kihívást 2021-ben indították el először Magyarországon, hogy a kreatív gondolkodás és a problémamegoldó készségek fejlesztésén keresztül támogassák a hazai fiatalokat. Az EdisonKids és a Samsung idén február és június között ismét az ország leginnovatívabb 12 és 18 év közötti diákjait, tanárait és iskoláit keresi.

A csapatok 2022. március 2-ig jelentkezhetnek egy videóval, amelyben elmondják, milyen problémára keresik a megoldást, és hogy ez a kérdés, miért foglalkoztatja őket. Idén három kategóriában – fenntarthatóság, digitális oktatás, közösség – várják a csapatok jelentkezését.

A kihívásba kiválasztott ötven csapattal ezután elkezdődik a jövőtervezés folyamata, amelyben szakértők és szakmai mentorok egyaránt segítik a résztvevőket. A félév során a diákok fejleszthetik STEM (Science, Technology, Engineering, Maths – természettudományok, technológia, mérnöki ismeretek és matematika) ismereteik mellett a kritikai gondolkodásukat, a kreativitásukat és megtanulhatnak csapatban dolgozni. Az első év tapasztalatai alapján a szervezők továbbfejlesztették a képzési folyamatot, melynek fókuszában a jövőtervezői gondolkodás, a kreativitás fejlesztése áll.

A diákok ezúttal is megismerkedhetnek a Design thinking módszertannal és a strukturálatlan problémák megoldási lehetőségeivel, melyeket a későbbi tanulmányaik, munkájuk során is alkalmazni tudnak majd. Emellett a csapatokat kísérő tanároknak, munkájuk megkönnyítésére, lehetőségük lesz mentorációs és facilitációs képzéseken is részt venni a verseny ideje alatt. A jelentkezők ezekkel az új készségekkel, tudással felvértezve és a már meglévő lelkesedéssel kezdhetik keresni a megoldásokat. Legyen szó a fenntarthatóság továbbfejlesztéséről, új gondolatokról a digitális oktatásban vagy közösségépítésről, a jövőtervezés során bármelyik elképzelésből valódi megoldás születhet.

