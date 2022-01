A szingapúri Canalys ágazati piackutató adatai szerint az iPhone 13 iránti nagy kereslet hatására az Apple végzett az első helyen a világon az okostelefonok értékesítése területén a december végével záródott negyedévben, ekkor a piaci részesedése 22 százalék volt.

Ezzel az Apple a második helyre szorította le a korábban listavezető dél-koreai Samsungot, amelynek a piaci részesedése a tavalyi utolsó negyedévben 20 százalék volt.



Az Apple egy év után került ismét az élre, piaci részesedése ugyanakkor 1 százalékponttal csökkent a 2020. negyedik negyedévi 23 százalékról. A Samsung részesedése viszont nőtt az egy évvel korábbi 17 százalékról.



A harmadik helyen továbbra is a kínai Xiaomi található 12 százalékos piaci részesedéssel, ami megegyezik az egy évvel korábbival is. A negyedik és ötödik helyen is kínai cégek állnak, az OPPO és a vivo.



A Canalys egyik elemzője azt mondta, hogy az iPhone 13 kiemelkedő eladásainak köszönhetően az Apple ismét az okostelefonok piacának az élére került, miután három negyedéven át a második helyen állt. Hozzátette: kezd rendeződni az Apple ellátási lánca, ennek ellenére a cég a negyedik negyedévben még mindig kénytelen volt csökkenteni a termelést a kulcsfontosságú alkatrészek hiánya miatt, és nem tudott elegendő iPhone-t gyártani a kereslet kielégítésére.



A szakértők szerint az ellátás területén a globális problémák valószínűleg nem oldódnak meg az idei év második feléig.