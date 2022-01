Négy kelet-közép-európai országban (Ausztria, Lengyelország, Magyarország, Finnország), a Huawei felkérésére végzett IPSOS-felmérés arra kereste a választ, hogy a járvány milyen hatással volt a képernyő előtt töltött időre, és az emberek tisztában vannak-e azzal, hogy milyen módon védhetik a szemüket?

A magyar válaszadók 53 százaléka nyilatkozott úgy, hogy több időt tölt a számítógép előtt, mint a járvány előtt. 52 százalékuk csak 1-2 órával, a 25 százalékuk már 3-4 órával, a válaszadók tizede pedig több mint 4 órát nézi többet a számítógép monitorját, mint pár éve. A többség (54 százalék) a munkája vagy a tanulmányai miatt tesz így, és egyébként a válaszadók 58 százaléka a távmunkát, illetve a távoktatást teszi ezért felelőssé.

Észleljük a romlást

A válaszadók többsége (54 százalék) tisztában van azzal, hogy a hosszabb képernyő előtt töltött idő negatív hatással lehet a látásukra, és sokan számoltak be különféle szemproblémákról. A leggyakoribb tünetek a szem fáradtsága (45 százalék), a csökkent látásélesség (23 százalék), valamint a szemszárazság (25 százalék).

Ugyanakkor mindössze a magyarok alig több mint harmada (36 százalék) százaléka tesz is aktívan a szemproblémák megelőzéséért. E válaszadói kör kétharmada hosszabb szüneteket iktat be, hogy a szemfáradságot csökkentse, 40 százalékuk szemcseppet használ, 44 százalékuk pihenteti a szemét, negyedük pedig különféle szemerősítő gyakorlatokat is végez. Amikor az inaktivitás okáról kérdezték, 38 százalékuk ismerte el, hogy nem tudja, hogyan kell ezt csinálni, és minden negyedik válaszadó (41 százalékuk) nyilatkozott úgy, hogy nem tulajdonít ennek jelentőséget, vagy nem érzi szükségét.

Megvédi a szemünket a technológia, mégsem ismerjük

A felmérésből kiderül, hogy a túlnyomó többség laptopot használ a munkavégzésére, de a laptopok szemvédő technológiáját alig ismerik. A válaszadók 48 százaléka nem ismeri, a kékfény-csökkentést, háromnegyedük soha nem hallott még a képernyővillogás-csökkentő funkcióról, ahogy arról sem, hogy nemzetközi tanúsítvánnyal látják el a kékfény-csökkentéssel rendelkező, szemet kímélő eszközöket.

Érdekes módon arra a kérdésre, hogy számít-e ezeknek a funkcióknak a megléte egy laptop vásárlásakor, a válaszadók 66 százaléka válaszolt igennel, és csak tizedük nem értett egyet. Azonban nem ez a legfontosabb tényező - a processzor minősége, az ár, a képernyő mérete és az akkumulátor kapacitása nagyobb szerepet játszik a készülék kiválasztásában.

„A felmérésünk fontos célja volt felhívni a figyelmet arra, hogy odafigyeléssel és tudatossággal sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk a szemünket a képernyő ülés előtt negatív hatásaitól. Számunkra is meglepő volt, hogy sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a modern notebookok olyan fontos szemvédő funkciókkal rendelkeznek, mint például a kékfény-csökkentés és a képernyő villogásának csökkentése. Ezek a funkciók a TÜV Rheinland tanúsítvánnyal rendelkező HUAWEI MateBook notebookokban és a monitorokban is helyet kaptak, megelőzve ezzel a szem megerőltetését és a szemfáradtság kialakulását.” – hangsúlyozta Nagy Ivett, a Huawei Technologies Hungary Fogyasztói Üzletágának marketing igazgatója.

A digitális szem megerőltetés megelőzése

A kék fénynek való túlzott kitettség az úgynevezett digitális szemfáradtság tünetegyütteshez vezethet. A kék fény szabályozza az emberi cirkadián ritmust (napi biológiai óra), és befolyásolja a kognitív képességeket, a memóriát és a hangulatot. Ezért a digitális eszközök közvetlenül elalvás előtti túl hosszú használata napközbeni fáradtságot okozhat. A kék fény csökkentése ezért különösen fontos, ha hosszú időt töltünk a laptop előtt.

Érdemes az éjszakai módot alkalmazni, a Huawei MateBook képernyőbeállításaiban a „Éjszakai Fény” funkció bekapcsolása után a kijelző színei melegebb palettára váltanak, ami csökkenti a kék fény kibocsátását.

Intelligens háttérvilágítás-beállítás a szemfáradság ellen

A képernyő-frissítési gyakoriságnak elég magasnak kell lennie ahhoz, hogy ne okozzon szemet fárasztó, villogó érzést. A MateBookok villogáscsökkentő technológiája intelligens háttérvilágítás-beállítást alkalmaz, és csökkenti az alacsony fényerőszintek előfordulását, amelyek hátrányosan befolyásolhatják a felhasználó látását.

Borítóképünk illusztráció