Intelligens pénzügyi alkalmazással bővült a HUAWEI mobilökoszisztémája, amely lehetővé teszi az NFC-s, érintésmentes fizetést a gyártó legújabb P50 készülékcsaládjának okostelefonjain is, más, már a piacon lévő HMS-alapú készülékhez, például a HUAWEI nova 9-hez hasonlóan.

Az alkalmazás a felhasználó tartózkodási helyétől függetlenül bármilyen bankkal vagy kártyaszolgáltatóval működik, és már elérhető Magyarországon is.Az új Curve alkalmazásba a felhasználók minden típusú bank-, hitel- és hűségkártyájukat integrálhatják. Az alkalmazásban emellett több száz népszerű márka pénzvisszatérítési lehetősége is elérhető, továbbá a felhasználó teljes körűen áttekintheti a pénzügyeit, tranzakcióit, akár különféle pénznemekben is. Ezenfelül a HUAWEI ügyfelei kedvező árfolyamokhoz is hozzáférhetnek rejtett díjak nélkül, így utazásuk során biztos kézben tudhatják pénzügyeiket.

A felhasználók automatikusan egy Curve kártyát is kapnak az alkalmazáshoz, ami lehetővé teszi a fizikai kártya használatát azokban a helyzetekben is, amikor az okostelefont nem lehet használni. Például, ha lemerül a telefon akksija, ki van kapcsolva a készülék, vagy az adott szolgáltató nem fogad el érintésmentes fizetést.

Ha a felhasználók fizetnek egy tételért, majd rájönnek, hogy rossz bankkártyát használtak, az alkalmazás lehetővé teszi számukra, hogy kilencven napon belül visszamenőleg másik opciót válasszanak. Az app egyik funkciója pedig még a bajban is kisegíti a felhasználót: automatikusan kártyát vált, ha az alapértelmezett számlán nincs elegendő fedezet.

