A Japán Űrkutatási Hivatallal közösen kifejlesztett jármű a Lunar Cruiser nevet kapta a Toyota Land Cruiser járművére emlékeztetve. Indítását a 2020-as évek végére tervezik.

A jármű azon az elképzelésen alapul, hogy az emberek biztonságosan esznek, dolgoznak, alszanak és kommunikálnak is másokkal az autókban, és ugyanez lehetséges a világűrben is – mondta el Szato Takao, aki a Lunar Cruiser projekt vezetője a Toyotánál.

Forrás: MTI/AP/Toyota Motor Corp.

A Gitai Japan Inc., a Toyota partnere kifejlesztett egy robotkart a Lunar Cruiser számára, amelyet különböző feladatok elvégzésére, például ellenőrzésre és karbantartásra készítettek. A kar végét cserélni lehet, így többféle szerszámként alkalmazható: ha kell lapátol, emel vagy söpör.

A Gitai vezérigazgatója, Nakanosze So hangsúlyozta, hogy a világűrben végzett munka veszélyekkel is jár az űrhajósok számára, ezért ezen a területen jól jönnek a robotok.

Forrás: MTI/AP/Toyota Motor Corp.

Az 1930-as években alapított Toyota mindig gondot fordított arra, hogy alaptevékenysége mellett mással is foglalkozzon. A vállalat belevágott házak, hajók, repülőgépek és robotok gyártásába is.

Japán fontosnak tartja az űrkutatásban való részvételt. A Hold-missziókból is kiveszi a részét, az ispace Inc. japán magánvállalat mások mellett leszálló és keringő holdjárókon dolgozik. Maezava Jusaku üzletember pedig a közelmúltban a Nemzetközi Űrállomásra is eljutott, és azt tervezi, hogy Elon Musk űrhajójával megkerüli majd a Holdat is.

Borítóképünkön a Holdcirkáló