A legjobb fotók a Nemzeti Múzeumban

A nemzetközi győztes dán és a díjazott magyar alkotások megtekinthetők a budapesti World Press Photo 2020 kiállítás kísérő tárlatán a Magyar Nemzeti Múzeumban október 25-ig a hazai forduló győzteseinek képei mellett.

A Huawei Next Image 2020 mobilfotós verseny fókuszában az idei év különleges nyara állt.

A hat kategória – Near Far (Közel s Távol – a képek készülhetnek normál, szuperszéles-látószögű, vagy makró lencsével); Good Night (Jó Éjszakát – gyenge fényviszonyok közötti fotók a Huawei Éjszakai Módjával); Hello, Life (Hello, élet – mindennapi helyzetekről különleges fényképek); Faces (Arcok – különleges portrék); Storyteller (Történetmesélő – 3-9 fotóból álló sorozatok) és a videós tartalmak számára meghirdetett Live Moments (Élő Pillanatok) – legjobbjait díjnyertes nemzetközi és magyar fotográfusok fényképeinek társaságában szintén láthatjuk a kiállításon.