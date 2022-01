A Panasonic kínálatában jelenleg is több ilyen modell megtalálható, ami nem véletlen, hiszen a japán cég filozófiájának mindig is szerves részét képezte a természet mellett az idősek és a hagyományok iránti tisztelet is. Ezek közé tartozik az RF-U160 is, amely megjelenésében és kezelésében is a régi időket idézi. Ennek köszönhetően a használatához nem kell újratanulni semmit, csak a már bevált, beágyazott rutinokig kell visszanyúlni.