Arról is beszélt, hogyan változik generációról generációra, ahogyan interakcióba lépünk a gépekkel. Mivel a gépi tanulás és a beszédfelismerés is fejlődik, az a működési modell is, ahogyan kommunikálunk a számítógépeinkkel. Ennek a kifutása Varga Zsigmond szerint pedig az, hogy a most felnövő generáció számára már az a természetes, hogy élő szóval, gesztikulációval kommunikál a gépekkel.