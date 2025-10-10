Kaszni-kovács Kft. karosszéria javítás

A Kaszni-kovács Kft. karosszéria javítással, gyári új és utángyártott alkatrészek értékesítésével foglalkozik. 2021-ben alakultunk, azóta egy remek csapatot sikerült szervezni, és ez garantálja a folyamatos fejlődésünket. A vállalkozás fő profilja: Karosszéria javítás, fényezés és autókárpit javítás. Emellett még bontott alkatrészek forgalmazásával, értékesítésével és beépítésével is foglalkozunk. Amennyiben igény van rá, a nálunk vásárolt alkatrészek beépítését is elvégezzük. Bontott alkatrészeink jelentős része Skoda és Volkswagen modellekből származik, de más márkák is megtalálhatóak kínálatunkban. Keressen bennünket bizalommal!