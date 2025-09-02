szeptember 2., kedd

Tudósítónktól

1 órája

Teltházas vetítések a streaming szolgáltatók filmjein

Szeptember 6-ig filmfővárossá lett Velence. A velencei filmfesztivál úttörőnek bizonyult a streaming szolgáltatók által készített filmek befogadásában

Mona Fastvold és Amanda Seyfried filmjük bemutatóján

Forrás: Getty Images

Fotó: Stefania D'Alessandro

A velencei filmfesztivál úttörőnek bizonyult a streaming szolgáltatók által készített filmek befogadásában, de számos sorozat is látható volt itt, volt, amelyik egészében, volt amelyiknek csak néhány kiemelt epizódja. Több filmfesztivál is kritizálta ezért Velencét, sőt a kritikusok közül is többen méltatlankodtak amiatt, hogy olyan filmeket vagy sorozatok tűz műsorra a velencei fesztivál, melyek néhány héten vagy hónapon belül már az otthona kényelméből érhető el mindenki számára. A teltházas vetítések azonban továbbra is a fesztivált igazolják, mely idejekorán felismerte, hogy milyen ehetőségek rejlenek abban, ha a streaming szolgáltatók a legnagyobb rendezőket felkérve, illusztris szereplőgárdát felsorakoztatva szállnak a gyártásba. És valóban, az utóbbi évek nagyszabású produkciói nem készülhettek volna el nélkülük, ahogy az idei fesztivál eddig legzajosabb közönségsikere, Guillermo del Toro Frankensteinje sem.

Jacob Elordi a velencei filmfesztiválon
Jacob Elordi a Frankeinstein-feldolgozás egyik főszereplője is ellátogatott a velencei filmfesztiválra. Fotó: Getty Images, Vittorio Zunino Celotto 

Sorozatokat is vetítenek a velencei filmfesztiválon

Idén csak egy sorozatba néztem bele, az HBO Original által készített, Marco Bellocchio rendezte Portobelloba. Épp ezekben a percekben zajlik a Portobello sajtótájékoztatója, de az egyik főszereplőbe már reggel belefutottam a sajtóvetítés után. Mint kiderült, a stáb egy része az újságírók közé vegyülve lopózott be megnézni, hogyan reagálnak a sajtó képviselői az 1970-80-as években játszódó, megtörtént eseményeken alapuló történetre. A Portobello Olaszország legnépszerűbb televíziós szórakoztató műsora volt ebben az időszakban, éppen akkor, amikor a hírműsorokat a maffiával kapcsolatos hírek uralták leginkább. A két szál váratlan módon találkozik Bellocchio sorozatában.

Marco Bellocchio a velencei filmfesztiválon
Marco Bellocchio (középen) és filmjének stábja Fotó: Getty Images, Elisabetta A. Villa

Különleges zenei hatás Anna Seiferttel

A kísérleti jellegű alkotások és a művészfilmek rajongói sem panaszkodhatnak. Potsy Ponciroli Motor City című thrillerében például nincsenek dialógusok, Mona Fastvold Ann Lee testamentuma / The Testament of Ann Lee című alkotásában viszont az elbeszélő is gyakorta énekben szólal meg, és a filmet végig a zene és különleges hanghatások uralják. Fastvold alkotása a shaker mozgalom alapítójáról és a vallásos csoport megalakulásáról, illetve az új világba településükről szól. Talán nem túlzást azt állítani, hogy ez idáig az idei fesztivál versenyprogramjának legkülönlegesebb filmes teljesítménye. A balladákat idéző hangvétel, a zsoltárokat és népi ritmusokat ötvöző énekek és a modern koreográfiák körítésében előadott történet minden erénye mellett eléggé megosztónak bizonyult, sokan otthagyták a sajtóvetítést, annak ellenére is, hogy Ann Lee szerepében Amanda Seyfried látható.

Amanda Seyfried
Amanda Seyfried Venecében Fotó: Getty Images, Pascal Le Segretain

A 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál (82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica) augusztus 27-én kezdődött, és szeptember 6-án ér véget. Sok filmsztár jelenik meg filmje vetítésén és vonul végig a vörös szőnyegen a rajongók örömére.

Váró Kata Anna

Velence, 2025. szeptember 1

 

