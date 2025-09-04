szeptember 4., csütörtök

Tudósítónktól

44 perce

Velencéből jelentjük: lélegzetelállítóan izgalmas filmek a programban

Szeptember 6-ig filmfővárossá lett Velence. A velencei filmfesztiválon van kollégánk, Váró Kata Anna, aki most két világhírű rendező filmjéről számol be.

Velencéből jelentjük: lélegzetelállítóan izgalmas filmek a programban

Rebecca Fergusson a bombák földje című film sajtókonferenciájára is extravagáns cipőben érkezett.

Fotó: Stephane Cardinale - Corbis

Lélegzetelállítóan izgalmas filmek a 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica programjában. A velencei filmfesztivál augusztus 27-én kezdődött, és szeptember 6-án ér véget. Gus van Sant egy megtörtént túszdrámát rekonstruál a Dead Man’s Wire-ben, Kathryn Bigelow pedig egy nagyon is valósnak tűnő forgatókönyvet vázol fel legújabb alkotásában. Gus Van Sant Dead Man’s Wire című filmje a fesztivál egyik kellemes meglepetése volt. A nagynevű rendezők esetében mindig magasak az elvárások, éppen ezért még inkább szembetűnő, ha nem sikerül megfelelniük a várakozásoknak. Gus Van Sant szerencsére nem okozott csalódást, a versenyen kívül vetített Dead Man’s Wire című, megtörtént eseményeken alapuló túszdrámája az első pillanattól az utolsóig lebilincselően izgalmas marad, kiváló színészi alakításokkal. Gus Van Sant filmje az 1970-es évek végére röpíti vissza a nézőt, amikor is egy befektetésekhez hitelt biztosító cég által kisemmizett férfi (Bill Skarsgärd) végső kétségbeesésében, hogy nem tudja elérni a cégvezetőt (Al Pacino), túszul ejti annak fiát (Dacre Mondtgomery). A túsztárgyalásban a rendőrök és az FBI mellett város közkedvelt rádiós DJ-je (Colman Domingo) is kulcsszerepet kap. A film végén a valós események archív felvételeit is láthatjuk.

velencei filmfesztivál
Középen a rendező, Gus van Sant a velencei filmfesztivál vörös szőnyegén Fotó: Daniele Venturelli

Háborús dráma a velencei filmfesztiválon

Velencében volt a premierje A bombák földjén című háborús drámáért Oscar-díjjal jutalmazott Kathryn Bigelow A House of Dynamite című legújabb filmjének. A film különböző helyszíneken és különböző nézőpontokból mutatja be, hogy mi történne, ha egy nukleáris atomrakéta tartana az Egyesült Államok felé, melynek becsapódása egy közel tízmilliós lakosságú nagyvárost érintene. A filmben láthatjuk kiken futnak át a döntések, milyen szempontok szerint mérlegelnek a kulcsszereplők, kik azok, akiket azonnal evakuálnak, és milyen lehetőségei vannak az elnöknek, akié a végső döntés a legfontosabb kérdésben: indítsanak-e válaszcsapást vagy nem. 

Kathryn Bigelow a velencei filmfesztiválon
Kathryn Bigelow rajongók gyűrűjében Fotó: Ming Yeung

Bigelow filmje elképzelt szituáción alapszik, de arra egy nagyon is valós protokoll szerint kidolgozott forgatókönyvet vázol fel, mely az elejétől a végéig torokszorítóan izgalmas. A főbb szerepekben többek közt Rebecca Ferguson és Idris Elba láthatók. Ferguson már a film sajtókonferenciájára is extravagáns cipőben érkezett, de ez semmi nem volt ahhoz a lábbelihez képest, amit a vörös szőnyegen viselt a film bemutatója alkalmából.

Váró Kata Anna

Velence, 2025. szeptember 3.

Idris Elba a vörös szőnyegen
Idris Elba és felesége a vörös szőnyegen Fotó: Getty Images, Andreas Rentz

 

