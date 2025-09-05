Félórás állótapssal ünnepelték a gázai kislány történetét bemutató filmet

Kinek a különleges filmcsemegék, kinek az alkotók, kinek a hírességek közelsége a vonzó a fesztiválokban, de a nagyvászonnak és a népes közönséggel közös filmnézésnek is megvan a maga varázsa. A velencei filmfesztivál augusztus 27-én kezdődött, és szeptember 6-án ér véget. Velencében a díszbemutatóknak is helyt adó Sala Grande mellett a Sala Darsena is közkedvelt vetítési helyszín, a reggeli és esti sajtóvetítéseken közel 1500 ember nézi itt együtt a filmeket. Utóbbinál már csak egy nagyobb moziterem van a Lidón, a PalaBiennale, melyben csaknem 1800 ember élvezheti együtt a vásznon látottakat. Érdekes ilyenkor a közönség reakcióit is figyelni, nem csoda, hogy rendezők, és néha még egy-két színész is besurrannak a sajtóvetítésekre, hogy megtapasztalhassák a kritikusok reakcióját. Így tett például a háromszoros Oscar-díjas Guillermo del Toro, hogy elsőként láthassa a szintén Oscar-díjas Kathryn Bigelow The House of Dynamite című filmjét, de Marco Bellocchio HBO-sorozatának, a Portobellonak néhány színésze már a díszbemutató előtt beült a saját filmjének sajtóvetítésére.

Az Oscar-díjas Guillermo del Toro a velencei filmfesztiválon. Fotó: Getty Images, Theo Wargo

Síráshangok a vetítőteremben a velencei filmfesztiválon

Valóban sokat elárulnak ezek a reakciók, arról nem is beszélve, milyen érzés megtapasztalni, milyen az, amikor ennyi ember egyszerre nevet fel, vagy éppen a nemtetszésének ad hangot. Kaouther Ben Hania The Voice of Hind Rajab című versenyfilmje esetében leginkább a sírás hangjait lehetett hallani a közönség soraiban. A film egy a Gáza-övezetből menekülés közben találatot szenvedett autóban rekedt kislány segélykérését és a vöröskereszt kétségbeesett próbálkozását mutatja a kislány kimenekítésére, aki egyedül maradt életben a szitává lőtt autóban. A film külön érdekessége, hogy végig a valós hangfelvételen halljuk a kislány hangját, ami még drámaibbá teszi a cselekményt.

A Gázai-övezetben játszódó film stábja a velencei filmfesztiválon. Fotó: Getty Images, Daniele Venturelli

Bár a legközelebbi mentőautó csak pár kilométerre van a kislánytól, az úttorlaszok és tankok kereszttüzében a pár perces út előkészítéséhez órák, sőt napok kellenek, miközben a kislány vérbefagyott holtestek között rejtőzik víz és élelem nélkül a szétlőtt járműben. Hind Rajab hangját az alkotóknak köszönhetően most az egész világ megismerheti. A film producerei között olyan neveket olvashattunk, mint Brad Pitt, Joaquin Phoenix és felesége, Rooney Mara. Phoenix és Mara a bemutatóra is elkísérték a filmet Velencébe, és átélhették az a velencei mércével is ritkának számító majdnem fél órán át tartó állótapsot, amit a díszbemutató után kapott a film. Kaouther Ben Hania The Voice of Hind Rajab című versenyfilmjét a sajtóvetítésen is sokáig tapsolta a könnyekig meghatódott közönség.