Velence strand paradicsomában, a Lido di Venezián most minden a filmekről és a sztárokról szól. A strandokhoz vezető utakon hatalmas plakátok hirdetik a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál filmjeit, a buszok mellett a fesztivál hivatalos szponzora által biztosított elegáns járművek szállítják az interjú helyszínek és más programok között a hírességeket. A velencei filmfesztivál idején a legtöbb sztárt az Excelsior luxusszállodában látni, itt zajlik az interjúk egy része, és sokan itt készülnek a vörösszőnyeges bevonulásra.

A magyar modell, Palvin Barbara ruhái nagy sikert aratnak a velencei filmfesztiválon Fotó: Getty Images, Elisabetta A. Villa

Palvin Babara is ott a velencei filmfesztiválon

A legnagyobbak testőrök gyűrűjében közlekednek, és többnyire saját fodrásszal, sminkessel érkeznek, de az Excelsior Armani beauty lounge-ában is egymásnak adják a képzeletbeli kilincset a filmek szereplői és alkotói, hogy mindenki a legjobb formájában léphessen a kamerák elé a vörös szőnyegre. Az Armani Beauty márka képviselőjeként van itt Palvin Barbara is, aki itt tartózkodása alatt estéről estére mesés ruhakölteményekben lépked végig a fotósok sorfala előtt a Sala Grande elé leterített vörös szőnyegen. Ha az ember nyitott szemmel sétál a Lidón, a kikötőhöz közel is sok ismert embert láthat. Az egyik közkedvelt pizzeriában például a dél-koreai kult rendező, Park Chan-wook filmjének szereplői élvezték ma délben az olasz konyha ízeit, a fagyistól jövet pedig Enyedi Ildikóba botlottam, akinek Csendes barát című rendezése a fesztivál utolsó versenynapján látható majd.

Park Chan-wook (balról az ötödik) és stábja a vörösszőnyegen Fotó: Stefania D'Alessandro

Enyedi Ildikó erős mezőnyben versenyzik

Enyedi Ildikó versenyfilmjéről még nem tudok véleményt mondani, de az biztos, hogy komoly versenytársai vannak, többek közt az imént említett, Park Chan-wook is. Park Chan-wook Eojjeol suga eopda / No Other Choice című filmje egyszerre beszél Korea egykor virágzó, de mára jóformán egyik pillanatról a másikra hanyatlásnak indult papíriparáról és a nagy cégeknek dolgozó kisemberek kiszolgáltatottságáról. A túlzásokból építkező, ám annál figyelemre méltóbb alkotás leginkább arról győzi meg a nézőt, hogy a 62 éves Park Chan-wook valóban mestere a szakmájának.