1 órája
Vastapsot kapott Enyedi Ildikó filmje Velencében
Szeptember 6-ig filmfővárossá lett Velence. Enyedi ildikó filmjét péntek este mutatták be a velencei filmfesztiválon, erről számolt be Váró Kata Anna.
Forrás: Getty Images
Fotó: Aldara Zarraoa
Az Arany Medve-díjas Testről és lélekről Oscar-jelölt rendezőjének, Enyedi Ildikónak legújabb, nemzetközi koprodukcióban készült filmje, a Csendes barát péntek este mutatkozott be a 82. Velencei Filmfesztiválon. A sajtó képviselői azonban már előző este láthatták a filmet a Sala Drasena impozáns vetítőtermében, mely annak ellenére is tele volt, hogy már sokan hazautaztak a fesztiválról. A sajtóvetítés közönségét lenyűgözte a csodálatosan fényképezett, finom humorban bővelkedő alkotás, olyannyira, hogy a film egyik jeleneténél bele is tapsoltak, de a végén is hosszú tapsot és elismerő szavakat kapott a kritikusoktól a magyar rendezőnő alkotása, ahogy a stáb is a másnap déli sajtótájékoztatón. Hogy a díszbemutatón milyen fogadtatásban lesz része a Csendes barátnak, már sajnos nem lesz alkalmam megtapasztalni, mert hamarabb indul a gépem haza.
A Csendes barát versenyben van a fesztivál fődíjáért, az Arany Oroszlánért. A három különböző idősíkban játszódó cselekmény középpontjában egy csodálatos ginkgo biloba fa áll, az ebből áradó nyugalom és szépség köti össze a három különböző cselekményszálat.
A film férfi főszereplője a 2023-as Velencei Filmfesztiválon életműdíjjal kitüntetett sokoldalú hongkongi színész, Tony Leung Chiu-Wai, aki a sajtótájékoztatóhoz online tudott csak csatlakozni. A további főszereplők között láthatjuk Luna Wedlert és Enzo Brummot, de feltűnik a Csendes barátban Enyedi Ildikó előző filmjének, A feleségem történetének főszereplője, Léa Seydoux is.
A német-francia-magyar koprodukcióban, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás a tervek szerint télen kerül Európa szerte a mozikba, hazánkban a Mozinet forgalmazza majd 2026. elején.
Váró Kata Anna
Velence, 2025. szeptember 5.
Enyedi Ildikó A feleségem története című filmje, amely Füst Milán azonos című regényének adaptációja magyarországi bemutatója 2021-ben a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon volt, a rendező is ellátogatott a miskolci moziünnepre. A Cinefest az idén is elkezdődött: pénteken este nyitotta meg kapuit a fesztivál.
Nem irányítani kell, hanem élniEttől a héttől vetítik a hazai mozikban Enyedi Ildikó Cannes-ban bemutatott romantikus nagyjátékfilmjét. A feleségem története Füst Milán azonos című regényének adaptációja. A magyarországi bemutató a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon volt.
