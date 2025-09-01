A legvonzóbb szörny és egy komplikált család Velencében

Minden tíznapos filmfesztiválra jellemző, de Velencére különösen igaz, hogy az első hétvégére időzíti a leglátványosabb, legtöbb hírességet felsorakoztató produkciókat, nem csoda tehát, hogy ilyenkor a legnagyobb az esemény látogatottsága. A film a velencei filmfesztiválon látható. A 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál (82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica) augusztus 27-én kezdődött, és szeptember 6-án ér véget.

Oscar Isaac, Guillermo del Toro rendező, Jacob Elordi és Mia Goth a velencei filmfesztivál vörös szőnyegén Fotó: Getty Images, Theo Wargo

Vonzó Frankenstein a velencei filmfesztiválon

A hétvégén végre kiderült az idő a Lido di Venezián, így igazi nyári időben váltották egymást a hírességek a vörös szőnyegen. A hétvége szuperprodukciója, Guillermo del Toro nagyszabású Frankenstein-feldolgozása nem okozott csalódást a nagyközönségnek, a két és fél órás alkotást majdnem negyedórás állótaps és ováció fogadta. A Frankensteinben Oscar Isaac alakítja a megszállott tudóst, aki halottak testrészeit felhasználva próbál új életet teremteni, nem is sejtve, milyen pusztító erőt szabadít ezzel el. Guillermo del Toro feldolgozása alaposan elrugaszkodik Mary Shelley gótikus horrorjától, különösen, ami a film utolsó harmadát illeti. Azt viszont aligha fogják felróni a háromszoros Oscar-díjas rendezőnek, hogy miért éppen a feltűnően jóképű Jacob Elordit választotta Frankenstein teremtményének szerepére, aki ezzel méltán pályázhat a filmtörténet legvonzóbb szörnyének címére. Noha számos feldolgozást megért már a 19. század elején született regény, Frankenstein teremtménye még soha nem kapott ilyen figyelmet, és sosem ábrázolták még ennyire emberinek.

Mads Mikkelsen, Sofie Grabel, Nikolaj Lie Kaas és Anders Thomas Jensen rendező filmjük bemutatóján Fotó: Getty Images Vittorio Zunino Celotto

Vászon és vörös szőnyeg

Szinte nincs olyan velencei filmfesztivál, hogy a Casino Royale című James Bond-filmmel egycsapásra híressé vált Mads Mikkelsent ne láthassuk a vásznon és a vörös szőnyegen. Mikkelsen idén Anders Thomas Jensen legújabb rendezésében, a Den Sidsta Viking / The Las Vikingben volt látható. Mikkelsen egy korábbi trauma miatt némileg visszamaradott férfit alakít a filmben, aki testvérével visszautazik gyerekkora helyszínére, hogy együtt keressék meg a báty által ellopott milliókat, a kincskeresés azonban több fájó múltbeli emléket is felszínre hoz. Anders Thomas Jensen a nagysikerű, azóta hazánkban színházban is látható Ádám almái rendezője ismét egy kegyetlen, de humorban és szívet melengető pillanatokban egyaránt bővelkedő alkotással rukkolt ki, nem csoda, hogy a The Last Viking akkora sikert aratott már a sajtóvetítésen is.