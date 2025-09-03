szeptember 3., szerda

Tudósítónk a film fővárosában

34 perce

Ováció és állótaps: Dwayne Johnson hatalmas sikert aratott Velencében

Szeptember 6-ig filmfővárossá lett Velence. A velencei filmfesztiválon van kollégánk, Váró Kata Anna, az ő tudósítását olvashatják.

A 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál a korábbi évek gyakorlatát folytatva idén is igyekszik megfelelő arányt teremteni a művészfilmek és a könnyedebb hangvételű szórakoztató alkotások között. A velencei filmfesztivál versenyébe hívott filmek között is akad több szélesebb közönségsikerre pályázó alkotás. Ilyen például, a The Smashing Machine is Dwayne „The Rock” Johnsonnal a főszerepben. Az akciófilmekből és vígjátékokból ismert Dwayne Johnson ezúttal egy számára testhezálló, mégis komolyabb drámai alakítást igénylő alkotásban mutatta meg acélos izmait és színészi képességeit. 

A velencei filmfesztiválon Dwayne Johnson is részt vett
 Dwayne Johnson és Emily Blunt a velencei filmfesztivál vörös szőnyegén Fotó: Getty Images, Stefania D'Alessandro

Pankrátor a velencei filmfesztiválon

Benny Safdie filmjében Johnson alakítja a kilencvenes évek legvégének ismert amerikai pankrátorát, Mark Kerrt, akinek rövid, ám annál sikeresebb MMA pályafutása során nemcsak a ringben kellett megharcolnia a győzelemért, de meg kell küzdenie a gyógyszerfüggőségével is, és nem utolsó sorban meg kell vívnia a magánéleti harcokat is partnerével (Emily Blunt). 

Hatalmas tömeg várta a sztárt

A korábban a miskolci Herman gimnázium pólójában feszítő Dwayne „The Rock” Johnson érkezését hatalmas tömeg várta a Sala Grande előtt. A profi rajongók már kora reggel óta a vörös szőnyeg előtt táboroztak, ernyőkkel védve magukat a tűző naptól. Voltak, akik kislétrával vagy teleszkópos botra szerelt telefonokkal és fényképezőkkel várták kedvencük érkezését. A „The Rock”, azaz „A Szikla” becenevű sztár alaposan lefogyott a legutóbbi nyilvános szereplése óta, ami nem kevés találgatásra és aggodalomra adott okot a rajongók és a sajtó képviselőinek körében. Johnson filmbeli partnernőjével, az Ördög Pradát visel című filmből ismertté vált Emily Blunttal hosszan osztogatta a vetítés előtt az autogramokat. 

Dwayne Johnson, a Szikla a stábtagokkal
 Dwayne Johnson és Emily Blunt a rendezővel, Benny Safdie-val  Fotó: Victor Boyko

Negyedórás állótaps és ováció

Az ünneplés a vetítés után a Sala Grandéban folytatódott, a filmet ugyanis negyedórás állótaps és hangos ováció fogadta, amitől a rendező Benny Safdie meghatódottságában elsírta magát. Velencében 2008-ban Darren Aronofsky A pankrátor című drámája nyerte a fesztivál fődíját, az Arany Oroszlánt, idén pedig ismét egy pankrátor szorítón belüli és azon kívüli küzdelmeit ábrázoló The Smashing Machine versenyez az elismerésért. Hogy a The Smashing Machine kap-e bármiféle díjat az idei zsűritől, még a jövő zenéje. A kritikusok egyelőre inkább Dwayne Johnsonnak jósolnak díjat, akitől valóban nem láthattunk még ilyen sokrétű és árnyalt karakterformálást.

A velencei filmfesztivál augusztus 27-én kezdődött, és szeptember 6-án ér véget. Sok filmsztár jelenik meg filmje vetítésén és vonul végig a vörös szőnyegen a rajongók örömére.

Váró Kata Anna

Velence, 2025. szeptember 2.

Dwayne Johnson egyébként nemrégiben a miskolci Herman Ottó Gimnáziumnak üzent. Íme, a bizonyíték:

Váró Kata Anna tudósításai a velencei filmfesztiválról:

 

