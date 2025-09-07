szeptember 7., vasárnap

Tudósítónk jelenti Velencéből

55 perce

Díjeső hullott Enyedi Ildikó filmjére Velencében

Arany Oroszlán, Velencei Filmfesztivál, díjeső, Enyedi Ildikó

Szeptember 6-án, szombaton kiosztották a díjakat. Enyedi Ildikó sikeréről a velencei filmfesztiválon tudósítónk számol be.

Az utolsó napokban már Cannes-hoz hasonlóan Velencében is megy a találgatás, hogy kik lesznek a fesztivál díjazottai, és azt is mindig érdekes látni, hogy mennyire találkozik a kritikusok ízlése a zsűri döntésével. A 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon egy kevésbé díjesélyesnek gondolt, ám ettől még nem kevésbé figyelemreméltó alkotás, Jim Jarmusch Father Mother Sister Brother című filmje kapta a Velencei Filmfesztivál fődíját, az Arany Oroszlánt. A három különböző epizódból álló film számos humoros pillanattal és kiváló színészekkel a Cirko Film forgalmazásában kerül majd a magyar mozikba. Jarmusch fődíjas alkotásánál jóval esélyesebbnek tűnt Kaouther Ben Hania The Voice of Hind Rajab című megrázó alkotása. A filmben a Gáza-övezeteben egy szétlőtt autóban halott rokonai holttestei mellett ragadt 6 éves kislány kimenekítésére tett kísérlet valós története. A kislány segélykérőhívásának hanganyagát használó, torokszorító alkotás végül a zsűri nagydíját, az Ezüst Oroszlánt kapta.

velencei filmfesztivál Aranyoroszlán díjasa
Jim Jarmusch a díjnyertes film rendezője az Arany Oroszlánnal a velencei filmfesztiválon. Fotó: Getty Images, Vittorio Zunino Celotto

Enyedi Ildikó nem csak a közönséget varázsolta el a velencei filmfesztiválon

Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje nem csak a sajtóvetítés és a díszbemutató közönségét varázsolta el. 

A nemzetközi koprodukcióban készült film hat díjat hozott el a Lidóról: a FIPRESCI, azaz a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének díját, az INTERFILM, a diákzsűri, az Edipo fenntarthatósági és a Green Drop-díjat is. 

A film egyik főszereplője, Luna Wedler, akinek egyik legfontosabb jelenetét a sajtóvetítés közönsége tapssal és éljenzéssel fogadott, megkapta a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat. 

velencei filmfesztivál
Enyedi Ildikó és Luna Wedler a velencei filmfesztivál záróünnepségén Fotó: Getty Images, JB Lacroix

Toni Servillo kapta a legjobb színész díját Paolo Sorrentino nyitófilmjében, a La Graziában nyújtott alakításáért. A legjobb színésznőnek járó díjat pedig a The Sun Rises on Us All (rendezte: Shangjun Cai) című kínai melodráma főszerelője Xin Zhilei nyerte. A legjobb rendezőnek járó díjat a díszbemutatón a meghatódottságtól sírva fakadó Benny Safdie kapta a The Smashing Machine-ért, melyben Dwayne „The Rock” Johnson végre megmutathatta színészi képességeit is. Gianfranco Rosi Below the Clouds című fekete-fehér dokumentumfilmje Vezúvról és a lábánál húzódó Nápoly múltjáról és jelenéről mindvégig vezette a kritikusok által felállított ranglistát, nem csoda, hogy a dokumentumfilm megkapta a zsűri különdíját. 

Closing Ceremony - The 82nd Venice International Film Festival
Xin Zhilei érdemelte ki a legjobb színésznőnek járó díjat Fotó: Getty Images, Andreas Rentz

A kritikusoknak aligha volt a kedvence a legjobb forgatókönyv díjával kitüntetett À pied d’œuvre / At Work (rendezte: Valérie Donzelli) című alkotás, melyért Valérie Donzelli és Gilles Marchand átvehették a legjobb forgatókönyvnek járó díjat.

Velence idén a szokásosnál megosztóbb zsűridöntésekkel, de változatos és jó versenyfilmekkel és versenyen kívüli szórakoztatással várta a fesztiválozókat.

Váró Kata Anna

Enyedi Ildikó A feleségem története című filmje, amely Füst Milán azonos című regényének adaptációja magyarországi bemutatója 2021-ben a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon volt, a rendező is ellátogatott a miskolci moziünnepre. A Cinefest az idén is elkezdődött: pénteken este nyitotta meg kapuit a fesztivál.

 

