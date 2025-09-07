Díjeső hullott Enyedi Ildikó filmjére Velencében

Az utolsó napokban már Cannes-hoz hasonlóan Velencében is megy a találgatás, hogy kik lesznek a fesztivál díjazottai, és azt is mindig érdekes látni, hogy mennyire találkozik a kritikusok ízlése a zsűri döntésével. A 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon egy kevésbé díjesélyesnek gondolt, ám ettől még nem kevésbé figyelemreméltó alkotás, Jim Jarmusch Father Mother Sister Brother című filmje kapta a Velencei Filmfesztivál fődíját, az Arany Oroszlánt. A három különböző epizódból álló film számos humoros pillanattal és kiváló színészekkel a Cirko Film forgalmazásában kerül majd a magyar mozikba. Jarmusch fődíjas alkotásánál jóval esélyesebbnek tűnt Kaouther Ben Hania The Voice of Hind Rajab című megrázó alkotása. A filmben a Gáza-övezeteben egy szétlőtt autóban halott rokonai holttestei mellett ragadt 6 éves kislány kimenekítésére tett kísérlet valós története. A kislány segélykérőhívásának hanganyagát használó, torokszorító alkotás végül a zsűri nagydíját, az Ezüst Oroszlánt kapta.

Jim Jarmusch a díjnyertes film rendezője az Arany Oroszlánnal a velencei filmfesztiválon. Fotó: Getty Images, Vittorio Zunino Celotto

Enyedi Ildikó nem csak a közönséget varázsolta el a velencei filmfesztiválon

Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje nem csak a sajtóvetítés és a díszbemutató közönségét varázsolta el.

A nemzetközi koprodukcióban készült film hat díjat hozott el a Lidóról: a FIPRESCI, azaz a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének díját, az INTERFILM, a diákzsűri, az Edipo fenntarthatósági és a Green Drop-díjat is.

A film egyik főszereplője, Luna Wedler, akinek egyik legfontosabb jelenetét a sajtóvetítés közönsége tapssal és éljenzéssel fogadott, megkapta a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat.

Enyedi Ildikó és Luna Wedler a velencei filmfesztivál záróünnepségén Fotó: Getty Images, JB Lacroix

Toni Servillo kapta a legjobb színész díját Paolo Sorrentino nyitófilmjében, a La Graziában nyújtott alakításáért. A legjobb színésznőnek járó díjat pedig a The Sun Rises on Us All (rendezte: Shangjun Cai) című kínai melodráma főszerelője Xin Zhilei nyerte. A legjobb rendezőnek járó díjat a díszbemutatón a meghatódottságtól sírva fakadó Benny Safdie kapta a The Smashing Machine-ért, melyben Dwayne „The Rock” Johnson végre megmutathatta színészi képességeit is. Gianfranco Rosi Below the Clouds című fekete-fehér dokumentumfilmje Vezúvról és a lábánál húzódó Nápoly múltjáról és jelenéről mindvégig vezette a kritikusok által felállított ranglistát, nem csoda, hogy a dokumentumfilm megkapta a zsűri különdíját.