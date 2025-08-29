augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

34°
+33
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tudósítónktól

30 perce

Korosodó filmcsillag és földönkívüli cégvezető Velencében

Címkék#velencei filmfesztivál#hollywoodi sztár#vörös szőnyeg#Emma Stone#George Clooney#premier

Szeptember 6-ig filmfővárossá lett Velence. Szerdán kezdődött el a 82. velencei filmfesztivál.

A sorozatoknak és a streaming szolgáltatók térhódításának köszönhetően egyre inkább hanyatló mozi egyik utolsó mohikánja George Clooney, aki sorozatszínészből lett mozicsillag. A film a velencei filmfesztiválon látható. A 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál (82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica) augusztus 27-én kezdődött, és szeptember 6-án ér véget.

George Clooney a velencei filmfesztivál
George Clooney a feleségével jelent meg a vörös szőnyegen a velencei filmfesztiválon. Fotó: Getty Images, Jacopo Raule

George Clooney filmsztárhoz méltó módon jelent meg a velencei filmfesztiválon 

A sors különös fintora, hogy manapság éppen a sorozatszínészek lépnek a mozicsillagok helyébe. Noah Baumbach humoros és megható pillanatokat elegyítő alkotásában, a Jay Kelly-ben Clooney korosodó filmcsillagként szembesül azzal, milyen áldozatokkal is járt a sokak által irigyelt pályafutása. Hiába a pénz, a hírnév, mindinkább üresnek érzi az életét. Egy sorsfordító találkozás arra készteti, hogy szembe nézzen a múlttal, és megpróbálja a jelenben rendben tenni kapcsolatát lányaival, apjával, mindebben pedig az Adam Sandler által alakított menedzsere segédkezik, aki nem mellesleg próbálja Kelly-t a pályán tartani. Clooney a film hivatalos fotózásán és sajtótájékoztatóján ugyan nem vett részt, de a Lidóra igazi filmsztárhoz méltó módon érkezett karján feleségével, Amal Clooney-val. Az esti premieren pedig igazi hollywoodi sztárhoz méltó csillogást hoztak a vörös szőnyegre.

Emma Stone Velencében
Emma Stone integet új filmjének bemutatóján a velencei filmfesztiválon. Fotó: Getty Images, Ernesto Ruscio

Emma Stone sziporkázik új filmjében

A kétszeres Oscar-díjas Emma Stone legutóbbi arany szobrát Yorgos Lanthimos javarészt Magyarországon forgatott Szegény párák című alkotásában nyújtott alakításáért kapta. Stone azóta is hűséges maradt Lanthimoshoz, aminek nemcsak az újabb közös munkájuk a bizonyítéka, de a színésznő elkötelezettségét jelzi az is, hogy a Bugonia című filmben kopaszra nyírják a szerep kedvéért. A Bugoniában Stone egy befolyásos cégvezetőt alakít, akit két összeesküvéselmélet-hívő méhész földönkívülinek hisz és elrabol. Bár a történet „hozott anyag”, hiszen egy dél-koreai film remake-jéről van szó, a bizarr filmjeiről híres görög rendező alaposan átformálta, és saját víziója szerint gyúrta egyedivé azt. Emma Stone csak úgy sziporkázik az elrabolt cégvezető szerepében. 

Bár még nagyon az elején járunk, sok film lepereg még az elkövetkező hetekben a szemünk előtt, a Bugonia emléke biztosan velünk marad a fesztivál után is. A rajongók sem hiába vártak Emma Stone-ra a viharos időben már kora reggel óta. Stone a forgatás befejezte óta divatos rövid hajat növesztett, és különleges szabású, csillogó öltözékben osztogatta az autogramokat és fotózkodott a rajongókkal a vörös szőnyeg előtt.

Váró Kata Anna

Ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu