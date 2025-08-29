Korosodó filmcsillag és földönkívüli cégvezető Velencében

A sorozatoknak és a streaming szolgáltatók térhódításának köszönhetően egyre inkább hanyatló mozi egyik utolsó mohikánja George Clooney, aki sorozatszínészből lett mozicsillag. A film a velencei filmfesztiválon látható. A 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál (82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica) augusztus 27-én kezdődött, és szeptember 6-án ér véget.

George Clooney a feleségével jelent meg a vörös szőnyegen a velencei filmfesztiválon. Fotó: Getty Images, Jacopo Raule

George Clooney filmsztárhoz méltó módon jelent meg a velencei filmfesztiválon

A sors különös fintora, hogy manapság éppen a sorozatszínészek lépnek a mozicsillagok helyébe. Noah Baumbach humoros és megható pillanatokat elegyítő alkotásában, a Jay Kelly-ben Clooney korosodó filmcsillagként szembesül azzal, milyen áldozatokkal is járt a sokak által irigyelt pályafutása. Hiába a pénz, a hírnév, mindinkább üresnek érzi az életét. Egy sorsfordító találkozás arra készteti, hogy szembe nézzen a múlttal, és megpróbálja a jelenben rendben tenni kapcsolatát lányaival, apjával, mindebben pedig az Adam Sandler által alakított menedzsere segédkezik, aki nem mellesleg próbálja Kelly-t a pályán tartani. Clooney a film hivatalos fotózásán és sajtótájékoztatóján ugyan nem vett részt, de a Lidóra igazi filmsztárhoz méltó módon érkezett karján feleségével, Amal Clooney-val. Az esti premieren pedig igazi hollywoodi sztárhoz méltó csillogást hoztak a vörös szőnyegre.

Emma Stone integet új filmjének bemutatóján a velencei filmfesztiválon. Fotó: Getty Images, Ernesto Ruscio

Emma Stone sziporkázik új filmjében

A kétszeres Oscar-díjas Emma Stone legutóbbi arany szobrát Yorgos Lanthimos javarészt Magyarországon forgatott Szegény párák című alkotásában nyújtott alakításáért kapta. Stone azóta is hűséges maradt Lanthimoshoz, aminek nemcsak az újabb közös munkájuk a bizonyítéka, de a színésznő elkötelezettségét jelzi az is, hogy a Bugonia című filmben kopaszra nyírják a szerep kedvéért. A Bugoniában Stone egy befolyásos cégvezetőt alakít, akit két összeesküvéselmélet-hívő méhész földönkívülinek hisz és elrabol. Bár a történet „hozott anyag”, hiszen egy dél-koreai film remake-jéről van szó, a bizarr filmjeiről híres görög rendező alaposan átformálta, és saját víziója szerint gyúrta egyedivé azt. Emma Stone csak úgy sziporkázik az elrabolt cégvezető szerepében.