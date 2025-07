Cuki családi képeket posztolt Vajna Timi: megmutatta újszülött kislányát is

Két hete született meg Vajna Timi kislánya, Hailey. A miskolci születésű, de Amerikában élő üzletasszony eddig nem posztolt fotót kisbabájáról, ám most megtört a jég, nem is egy fotót, hanem fotósorozatot is megosztott Instagram oldalán a családról.

Vajna Timi gyönyörű képsorozaton mutatta meg négyfősre bővült családját

Vajna Timinek gyönyörű családja van

Vajna Timi, Andy Vajna egykori médiamogul özvegye ma már boldog feleség, így neve is változott: Ráthonyi-Paláscsik Tímea néven éli tovább életét. A most megosztott családi fotók fekete-fehérek, a szülés előtti és utáni pillanatokat is bemutatják.

A fotókon és videón többek között az is látható, ahogy Timi nagyobbik gyermeke, kisfia hogyan találkozik a húgával: megható pillanatok. Sokak gondolhatják ugyanígy, mert kedd délelőtt már több mint 17 ezer lájkot kapott a fotósorozat.

Több fotón látható a kis Haley is, az egyiken éppen szoptatja híres anyukája, egy másikon pedig közelről látható a helyes pofija.

A legkedvesebb azonban az a felvétel, amin együtt van a család. Timi a kórházi ágyon fekszik egyik kezében a pici babával, a másikban pedig nagyobbik gyermekét, a kisfiát tartja, mindeközben épp puszit vált férjével, Ráthonyi Zoltánnal.

A képek, videók használatát nem engedélyezte Vajna Timi, így azok az Instagram oldalán érhetők el. Érdemes rákeresni.