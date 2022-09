Spórolni kell, ez már biztos. Közeleg a tél, amikor nemcsak a kenyér és a tej (plusz minden élelmiszer és minden egyéb) lesz drága, hanem a meleg is. Már most az egekben jár a gáz ára. Ez nagy baj a gázzal fűtött lakások tulajdonosainak, de a kulturális, művelődési és sportintézmények vezetői is aggódnak. Körülbelül az év végéig látnak előre, és most úgy gondolják, hogy addig talán zavartalanul működhetnek. Egyes településeken azonban már most intézménybezárásokról beszélnek a polgármesterek. Mert a hideg, sötét és üres színházak, koncerttermek, uszodák és művelődési házak nem fogyasztanak majd sok energiát.

Az intézmények vezetői azonban keresik a megoldást. Lehet-e olyan épületekben játszani, zenélni, ahol a leghidegebb hónapokban is lesz legalább húsz fok. Mert az előadásnak mennie kell! Akkor is, ha a kinti hőmérséklet csak nulla.