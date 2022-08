Az már korábban is sejthető volt, hogy hatalmas lesz az érdeklődés az Avas tetején létesült játszóterek, sétányok, gyönyörű kilátóhelyek iránt – az átadás előtt is sokan sétáltak már fel oda –, és így is történt, a tegnapi hivatalos átadón már sokan birtokba vették az avastetői beruházást. Az érdeklődés tehát jelentős, borítékolható, hogy sok látogatót fog vonzani. Igaz, bosszankodni is fognak néhányan, hiszen vécé most még nem épült a beruházás részeként.

Nem véletlen a nagy öröm: a történelmi Avas fejlesztése sok-sok éve adóssága már a városvezetés(ek)nek, emlékszem, közel húsz éve is tudósíthattam már az épp akkor elkészülő fejlesztési koncepcióról. Az előző városvezetés forrást nyert rá, a mostani elkezdte a megvalósítást, most az első ütemet adták át. Még előttünk a következő kettő, akkor lesz (majdnem) komplex az élmény. Az Avas száz éve a fénykorát élte, most újra visszakap régi fényéből. Hiányzik még az Avastető fejlesztése és az Avas kilátó felújítása, mindkettő elkészültének nagyon szeretnénk örülni.