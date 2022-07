A világot a nagyot álmodók viszik előre. Hiszen az ő – a jelenben talán eszement, megvalósíthatatlannak vélt – elképzeléseik jelentik a motort, a hajtóerőt. Ők képzelik el a jövőt. Az ő fejükből pattannak ki a korszakalkotó ötletek.

A nagyot álmodók előre viszik a világot, de a racionális gondolkodók a jelen stabilitását biztosítják. Hogy minden helyzetben – a megoldhatatlannak tűnőket is idevéve – legyen a mindennapi létünk mozgását biztosító motorban elegendő és megfelelő minőségű hajtóanyag. Arról is ők hivatottak gondoskodni, hogy a nagyot álmodók nyugodt, biztos körülmények között álmodozhassanak. Sokszor az is rájuk hárul, hogy a nagy álmok megvalósítása mellé letegyék az anyagi alapokat. Sokszor szürke eminenciásként.

Nem szabad tehát egyiket sem a másik mögé, vagy elé tenni. A harmónia akkor áll be, ha összhangban van a két tényező. Ha nem, akkor leállhat a fejlődés, és veszélybe kerülnek a mindennapok is.