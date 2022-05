Hasonló neve ellenére semmi köze nincs a ferde tornyáról elhíresült olasz városkához a nemzetközi diáktudás-felmérő programnak, mely kisebb szünet után ismét bizonyos információval szolgál a 15 éves korosztály állapotáról. A nemzetközi összehasonlítás érzékeltetheti – a nyilván létező hibahatár mellett – az adott országokban az elmúlt időszakban zajló online oktatás sikerességét is. A korábban az eredménnyel kapcsolatban megfogalmazott hazai kritikák alapja az volt, hogy egyébként számos tantárgyban kiemelkedő eredményeket érnek el diákjaink, nemzetközi tanulmányi versenyeket nyernek, találmányaikkal, kreativitásukkal a világ minden részén boldogulnak, ám a felmérés típusa nem igazán kedvezett számukra. Ha hiszünk a kutatás hatásosságában, a legfontosabb az lenne, hogy az éllovasok módszereit tanulmányozzuk, adaptáljuk saját körülményeinkre. Ennek van is nyoma, az új Nemzeti alaptanterv ezeket az újfajta módszereket is ajánlja a pedagógusoknak. Így bízzunk benne, beérik a munka, és „kiegyenesedhet” ez a fajta teljesítmény is, a tanulmányi versenyek sikeréhez hasonlóan.