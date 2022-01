Mi lenne, ha lenne? Talán nem terjednének elképesztően blőd kitalációk és megtévesztő, mindenkire veszélyes információk a világban.



A járvánnyal egy időben megugrott az álhírek menynyisége is, ami a félelem keltette bizonyosságkeresésben gyökerezik annak ellenére, hogy rengeteg információ vesz körül minket. A dezinformáltságot kihasználva hirtelenjében megjelentek a sok mindenhez jobban értő, úgynevezett szakértők is, akik mindenféle valós alapot nélkülöző, áltudományos információkkal próbálták és próbálják az embereket megtéveszteni, aláásva a vírus elleni védekezést. Az álhírek célja pont ez, azaz a manipuláció, a hamis információ terjesztése, lényege pedig az, hogy igaznak tünteti fel magát, ami önmagában nézve is veszélyes, járványhelyzetben pedig fokozottan az, mert rengeteg betegséget és halálos áldozatot eredményezhet.



Tehát életbe vágó, hogy a kamut fel tudjuk ismerni, melynek előfeltétele a megkérdőjelezhetetlen hitelességű forrásoktól származó információk felismerése és ezek elfogadása.