De van az a helyzet, amikor hiába az autó és vezetője felkészültsége, az időjárás erősebb. A péntek reggelre a borsodi utakra fagyott csapadék okozott némi problémát a közlekedésben és sajnos személyi sérüléssel járó balesetet is. Ilyen hírek hallatán az ember elgondolkozik azon, hogy legközelebb óvatosabb lesz, ha gépkocsit vezet vagy átkel az úton, mint gyalogos. De valljuk be őszintén, ez a fogadalom hamar elszáll, amikor reggel sietve autóba ülünk és munkahelyünkre igyekszünk, vagy a buszhoz szaladunk, nehogy lekéssük.

A jégpálya, amivé az út vállt ezen a napon, azonban lassításra kényszerítette az autósokat, de még így is megtörtént a baj. Talán nem ártana extrém körülményekre is felkészíteni azokat, akik jogosítvánnyal rendelkeznek. Hányszor végignéztem már hóesésben a parton felfelé padlógázzal igyekvőket, akik valószínűleg nem értik miért nem megy fel a kocsi. Sürgősen vezetéstechnikai képzést ajánlanék nekik, amin én is szívesen részt vennék, hogy nagyobb biztonságban legyek a kormány mögött.