Az advent a keresztények számára a várakozás, a karácsonyra való testi-lelki felkészülés időszaka. A vallás nélküliek számára sem jelent mást, várakozást, belső rákészülést, és ma már szinte minden otthonban ott van az asztalon az adventi koszorú és a négy gyertya, hogy vasárnapról vasárnapra haladva a felgyulladó lángocskák jelezzék az idő múlását, a karácsony közeledtét.

Ez az időszak ad alkalmat arra is, hogy kiókumláljuk, hogyan szeretnénk megajándékozni elsősorban szeretteinket, de embertársainkat is. Ajándék lehet egy forintban mérve értékes dolog, de lehet egy pár forintos is. Lehet egy gesztus, a szeretet kifejezése egy mosollyal, egy üzenettel. Vannak olyanok is, akiknek az álmaik megfogalmazását jelenti az advent, remélve, hogy a valós, de sokszor képzeletbeli karácsonyfa alá valaki odacsempészi majd az áhított mackót, babát. És talán vannak olyanok, akik meghallják ezt, és oda is teszik a fa alá.