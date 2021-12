Ennek több oka is lehetett, nem feltétlenül kell azt gondolni, hogy egyből szaladtak elkölteni a várva várt nyolcvanezer forintot. Hiszen jött a hétvége, és nem utolsósorban a prémium mellett a nyugdíj is megérkezett. Az azonban bizonyos, hogy került a kosárba az alapélelmiszerek mellé néhány mesekönyv vagy játék is az unokáknak, esetleg olyan finomságok a gyerekeknek, amelyeket nagymama és nagypapa pénztárcája máskor nem bír el. Ez örömmel töltheti el a nagyszülői szívet, mint ahogyan az is, ha végre kifestetheti a szobát vagy kicserélheti az elavult háztartási gépet. Mindegy, mire megy el a pénz, csak legyen öröme benne. Legalábbis remélhető, hogy ez lesz többségben, és nem arra kell fordítani a nyugdíjprémiumot, hogy az időben be nem fizetett, halasztott számlákat rendezze. Ebben az esetben viszont megnyugvást hozhat a pluszban kapott pénz. Az összeg ugyanaz, a cél más.