Zsolcai körforgalom: Ez már a végleges forgalmi rend

Miskolc - Másfél év alatt a harmadik forgalmi rendet kell tanulni a közlekedőknek. Közel egy hónapja marták fel az aszfaltburkolatot Miskolc határában, az úgynevezett zsolcai körforgalomban. Három hete újra is aszfaltozták, a egy hete pedig az útburkolati jelek is felkerültek, ami okozott némi me...

Tovább a cikkhez