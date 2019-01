Zsófi felírt néhány számot…

Jó egy hete írták meg az általános iskolások a központi írásbeli felvételit. A nyolcadikosok közül sokan sírva jöttek ki a felvételiről, mert nem tudtak megbirkózni a matematika-feladatokkal, köztük kitűnő tanulók is.

Több szülő is jelezte lapunknak, hogy azóta teljes letargiában él az egész család. A legtöbb középiskola már közzétette felvételi pontszámait, amiből kiderül, a matematika-eredmények valóban gyengécskék. Az egyik vidéki gimnáziumban a 20 pontot is kevesen érték el az 50-ből. Arról persze, hogy nehéz volt-e vagy sem, megoszlanak a vélemények.

Könnyebb és nehezebb

A Földes Ferenc Gimnáziumban felvételizők matek-átlagpontszáma nem lett rosszabb az elmúlt évekhez képest, mondta lapunknak Veres Pál, az iskola igazgatója. Mint fogalmazott, érdekes a pedagógusok hozzáállása, hiszen az elmúlt években épp azt kifogásolták, hogy olyan szöveges feladatok szerepeltek az írásbelin, amelyeket egyenlettel lehetett csak megoldani, logikai úton nem. Most pedig az a baj, hogy logikai feladatok is bekerültek.

Az igazgató azt is elmondta, a központi írásbeli feladatokat egy bizottság állítja össze minden évben, mely gyakorló tanárokból áll. A feladatlapokat végül az Oktatási Hivatal hagyja jóvá. A hivatalnak nem volt olyan észrevétele, hogy valamelyik feladat ne felelt volna meg az általános iskola nyolcadikosai számára.

Az igazgató hangsúlyozta: a felvételi feladatlapnak sokféle gyereket kell szűrnie. Azokat is, akik a szakgimnáziumba mennek, és elsődleges céljuk valamilyen szakma tanulása, de azokat is akik egy gimnázium speciális matematika tagozatára jelentkeznek. Ezért szerepelnek benne könnyebb és nehezebb feladatok is. Nem kell megijedni, ha valaki nem teljesített 100 százalékosan. Ha matematikából elért 25 pontot, az jónak számít, hiszen az az átlag, magyarázta az igazgató.

Felháborító

Egy másik miskolci középiskolában is érdeklődtünk, itt kérték, ne írjuk meg az intézmény nevét. Az itt dolgozó egyik matematikatanár már 21 éve a pályán van, és minden évben javítja a felvételi feladatlapokat.

„A kollégáimmal azt tapasztaltuk, hogy nehezebb volt az idei feladatsor az elmúlt évekhez képest, így az átlagpontszám is alacsonyabbra sikerült – jelentette ki. – Évek óta jelezzük, hogy 45 perc alatt nagy kihívás 10 feladatot megoldani. Főleg azért, mert az összetett, gondolkodtató példákra nem marad elég idő. Egyébként is, a gyerekek stresszelnek, hiszen ez az első komoly téttel bíró vizsgaalkalmuk, előtte pedig a magyar tesztet oldották meg. Akinek az nem sikerült jól, rányomja a bélyegét a matematikára is. Nálunk átlagban 20-25 pontot értek el a felvételizők, ami sok gyereknek kudarcot jelent” – sorolta a pedagógus.

Rámutatott: főleg a 7. feladat fogott ki a nyolcadikos diákokon, a „Matematikaórán a tanárnő arra kérte Zsófit” kezdetű. A több mint 100 felvételiző közül hárman kaptak rá 2 pontot, a többiek mind nullát, egyébként 6 pontot lehetett volna szerezni. Ezenkívül volt még két szöveges feladat, amit a diákok valószínűleg meg tudtak volna oldani, ha van elég idejük, nem stresszelnek és szépen átgondolják. Itt tulajdonképpen a szövegértés is előtérbe került, mert jól kellett értelmezni.

„Engem személy szerint nagyon felháborított, hogy a 7. feladat miatt eleve mínusz 6 ponttal indultak a gyerekek. Ez a példa túl mutat az általános iskola követelményein” – fogalmazott a matematikatanár.

Hegyi Erika

Nehéz vagy nem nehéz?

Az a bizonyos 7. feladat…

Matematikaórán a tanárnő arra kérte Zsófit, írjon fel a táblára néhány számot úgy, hogy azok átlaga 13 legyen. A tanárnő letörölt a Zsófi által felírt számok közül hat olyan számot, amelyek összege 90 volt. Kiszámolták, hogy a táblán maradt számok átlaga 10-re csökkent.

Hány számot írt Zsófi a táblára? Írd le a számolás menetét is!

