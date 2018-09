Zsarolás kamugyilkossággal Mezőkövesden

A Mezőkövesdi Járásbíróság bűnösnek találta zsarolásban azt a párost, akik még 2016. nyarán próbáltak megzsarolni egy férfit azzal, hogy kitaláltak egy gyilkosságot, majd azt mondták neki, fizessen kétmillió forintot, ha nem akar belekeveredni. Az első rendű vádlottnak, H. N.-nek nem ez volt az első zsarolási ügye, először felfüggesztettet kapott, majd egy, a tavalyelőttihez hasonló (s próbaideje alatt elkövetett) cselekmény miatt már letöltendő börtönre ítélték.

A sztori 2016. májusában kezdődött, amikor a másodrendű vádlott telefonon felhívta a sértettet, hogy ismerkedjenek. A nő, F. M. már a második randevún pénzt kért kölcsön a férfitól, majd húzta-halasztotta az ötvenezer forint visszaadását. Végül június 20-án randizni indultak a Tisza melletti faluból kocsival Miskolcra, de Mezőkeresztestől velük tartott az elsőrendű vádlott is. A vallomások során ennek okára különböző magyarázatot adtak a gyanúsítottak, először, hogy a Laciként bemutatott férfi egy üzleti ügy miatt utazna a megyeszékhelyre, aztán azt, hogy azért mennek Miskolcra, hogy visszakérjék a nő kölcsönadott pénzét, amiből aztán megadja tartozását a sértettnek. Csak épp fél attól, aki tartozik neki, ezért is jó ötlet, hogy velük megy az elsőrendű vádlott is. Utóbbi aztán a kocsiban a sértett anyagi helyzetéről is érdeklődött.

Véres kézzel, késsel

Miskolcra érve a Vologda városrészen kanyarogtak, majd a vádlottak egy fás résznél kiszálltak, és a Shell benzinkút környékén egy családi házhoz mentek. Egy idő elteltével előbb a másod-, majd az elsőrendű vádlott visszatért, utóbbi póló nélkül, véres kezében kést tartva.

H. N., az elsőrendű vádlott azt mondta, elfajult a vita, és megölt egy embert, ezt nyomatékosítani is próbálták azzal, hogy a testvére felhívta telefonon, hogy gyorsan menjenek el a helyszínről.

Közben a sértettet azzal zsarolta a férfi, bűnrészes lesz a gyilkosságban, ha nem fizet kétmillió forintot, vagy 1,6 milliót, vagy legalább 1,2 milliót. A sértett végül félelmében megígérte, pénzt kerít. Otthon azonban elmondta az esetet a családjának, s végül a tiszadorogmai polgármesterrel mentek be a mezőkövesdi rendőrkapitányságra feljelentést tenni.

Tagadtak

A vádlottak korábbi védekezésükben előadták, nem történt zsarolás. A másodrendű vádlott állítása szerint zenét hallgatott Miskolcról hazafelé, nem nagyon hallotta, mit beszélnek a férfiak. H. N. azt állította, csak kölcsönkért, azért, hogy el tudjon költözni a Dunántúlra. Azt is vallotta, a sértett csak kitalálta a sztorit, mert udvarolt az ő korábbi (s mostani) élettársának, és így akarta félreállítani. (A sértett valóban udvarolt, de a zsarolás után és a per kezdete előtt szakítottak is a nővel.) Azon kívül azt is tudhatta, volt már hasonló zsarolási próbálkozása: a mezőkeresztesi polgármesternek játszottak el egy lövöldözéssé fajuló üzleti vitát.

A bíró szerint a vádlottak védekezése több ponton ellentmondott egymásnak. Ezzel szemben a sértett a vallomásaiban következetes volt mindvégig, azon kívül naiv személyiség, aki könnyen tévedésbe ejthető, ezért hitte el az átlátszó sztorit.

Az utolsó szó jogán a vádlottak tagadták bűnösségüket.

Az elsőrendű vádlottat két év és nyolc hónap börtönbüntetésre, valamint három év köz­ügyektől való eltiltásra, a másodrendű vádlottat egy év nyolc hónap, két évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a Mezőkövesdi Járásbíróság.

Nem jogerős

Az ítélet nem jogerős, az ügyész tudomásul vette az ítéletet, de az elsőrendű vádlott és védője a bizonyítottság hiánya miatt felmentést, vagy a büntetés mérséklését kérte, míg a másodrendű vádlott és ügyvédje bűncselekmény vagy bizonyítottság hiánya miatt felmentésért folyamodik a Miskolci Törvényszékhez. A sértett a kölcsönadott ötvenezer forintját polgári peres ügyben szerezheti vissza.

